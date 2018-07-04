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Öğretim görevlisinden Leyla ve Eylül için şiir

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Leyla Aydemir (4) ile Eylül Yağlıkara (8) için şiir yazdı. ​Ankara'da kaybolduktan bir hafta cinayete...

Öğretim görevlisinden Leyla ve Eylül için şiir
TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Leyla Aydemir (4) ile Eylül Yağlıkara (8) için şiir yazdı.
​Ankara'da kaybolduktan bir hafta cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir haberlerinden etkilenen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar (36), 'Leyla İle Eylül'ün Şiiri' adını verdiği şiiri kaleme aldı  Yaşanan olaylardan etkilediğini ve kendisini Leyla ve Eylül'ün ailesinin yerine koyduğunu söyleyen Avşar, "2 çocuk babası olarak bundan çok etkilendim. Öncelikle ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Şair öncelikle şiiriyle harekete geçen kişidir. Daha sonra da toplumu harekete geçiren kişidir. Bu noktada kendi duygularımı, açıkçası o insanların yerine koyarak bu şiire başladım. Şiir bittiği zaman da içimdeki o ortak tepkiyi, ortak öfkeyi dile getirmeye çalıştım"  dedi.
İŞTE O ŞİİR 
7 kıtadan oluşan şiir şöyle:
"Minik bedenlere kasteden ruhu/ Teker teker bulup, yıkmak farz oldu./ Haysiyet celladı nâmert güruhu/ Boynundan ilmeğe, takmak farz oldu.
H'si olmaz namussuzda hayânın/ Eseridir çiğ süt, bozuk mayanın/ Alçak katilleri, kahpe dünyanın/ Kopan çivisiyle, çakmak farz oldu
Bu işin kalmadı bugün yarını/ Söndürün milletin yanan bağrını/ Açın cehennemin kapılarını/
Bu zulmü kökünden yakmak farz oldu
Göğe çıksın feryat, insin elemler/ Sussun dünya, kan ağlasın âlemler/ Kâğıt yansın, kırılsın tüm kalemler/ Soysuzları, dara çekmek farz oldu
Bu cânilik artık cana tak etti/ Saymadım kaç yavru, kaç kurban gitti/ Sabır çeke çeke, sabrımız bitti/ Arsızı mezara, sokmak farz oldu.
Bu ayıp sürdükçe insanlık olmaz/ Ne yapsak Eylül'ler Leyla'lar gelmez/ Çocuğa el süren cezasız kalmaz/ Sürenin kalbini, sökmek farz oldu.
Avşar acı büyük, yaramız derin/ Utançtan çiçeği, açmıyor yerin/ Ya asın bunları ya bize verin/
Kansızın kanını, dökmek farz oldu."

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