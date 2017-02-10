Öğrenilere 'Limit Sizsiniz' önerileri

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi'nce, 43'üncü Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması (TEMÖB) düzenlendi. Etkinlikte konuşan Maxion Jantaş Maxion İnci Genel Müdürü Hakan Ünlü, Türkiye'nin geleceği için insan kaynaklarını ve istihdamı destekleyici uygulamalara yönelinmesi gerektiğini belirterek, teknolojik devrime dikkat çekti.Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ROTEK ve Optimum Kulübü, 43'üncü TEMÖB ev sahipliği yaptı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başlayan buluşmanın açılışına; MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcısı Bilali Habeşi Gümüş, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pınar Mızrak, Özfırat, TEMÖB Manisa İl Temsilcisi Burak Pişkinler katıldı. "Limit Sizsiniz" sloganıyla düzenlenen buluşmanın açılışında konuşan Rektör Çelebi, öğrencilere farklılaşmak için çalışmalarını tavsiye etti.9.6 MİLYON JANT ÜRETİMİEtkinliğe katılan İnci-Maxion Jant grubu bünyesinde bulunan Maxion Whells Genel Müdürü Hakan Ünlü, öğrencilere mesleklerinde farklılaşmalarının yollarını anlattı. Jant üreminde lider olan firmanın Genel Müdürü Ünlü, 2016 yılında 9.6 milyon jant ürettiklerini belirterek, seneyi 305 milyon Euro ciro ile kapattıklarını açıkladı. Ünlü, "Türkiye'de ISO 500 listesinde 2015 yılında 135'inci sıradaydık. Muhtemelen bu yıl biraz daha ilerilere geleceğiz. 1500 kişi istihdam ediyoruz. İşletmelerimizin toplam ciro içindeki ihracat oranı da yüzde 70'e yakın. Biz 2004 yılından bu yana şirkette sürekli gelişme modelini hayata geçirdik. Globalde hem ölçek hem büyüme açısından grubun en iyi şirketleriyiz. Bu da buranın insan kaynağından kaynaklı ve insanları doğru şekilde kanalize ettiğinizde ortaya koyduğu değerden kaynaklıdır" dedi."BÜYÜME DEVAM EDECEK"Türkiye'deki ve dünyadaki terör olayları ve ekonomik daralmaların etkilerinin sorulması üzerine konuşan Ünlü, büyümeye devam edeceklerini söyledi. Ünlü, "İhracat çalışan işletmelerimiz şuan oldukça iyi durumda ve büyüme trendimiz Euro cinsinden devam edecek. 2017 için TL cinsinden büyümemiz yüzde 10 civarında olacak. Şirketin yapılanmasında ürün farklılığı ile teknolojik olarak Avrupa pazarına girmeye yetkinseniz; müşteri rekabet sürecini koruduğunuz sürece sizden mal alıyor. 2016'da yaşanan belirsizlik ilk başta Türkiye ile ilgili duraksamaya neden olsa da biz son 4 ayda çok ciddi şekilde yeni işler aldık" diye konuştu.ENDÜSTRİ 4.0'IN İLK ADIMI ATILIYORKonuşmasında teknolojik devrime dikkat çeken Ünlü, Manisa'daki fabrikalarında Bosch firması ile yapacakları ortak çalışma ile endüstri 4.0'ın ilk adımını atacaklarını açıkladı. Ünlü, "Türkiye'nin geleceği ve gençlerin geleceği için sektörel bazda insan kalitemizi destekleyici ve istihdam sağlayıcı uygulamalara yönelmemiz lazım. Bu da sanayileşmeden, teknolojik devrimden geçiyor. İstihdamı sağlamak için şirketlerin bu tür konularda desteklenmesi gerekiyor. 'Neyi farklı yaparsak ülke olarak ihracatı arttırırız' bunu düşünmeliyiz. Biz Bosch firması ile mart ayından itibaren ortak çalışma yürütmeye başlıyoruz. Belirli bir odaklanmış grupla 10 haftalık bir çalışma yürüteceğiz. Endüstri 4.0'ın ilk adımını resmi olarak atıyor olacağız. Biz de otomasyonla ilgili ciddi şekilde farklılaşmış bir noktadayız. Bizim işletmelerimizle şuanda 200'den fazla robot çalışıyor" diye konuştu."EN AZ 2 YABANCI DİL ÇOK İYİ BİLİNMELİ"Üniversite öğrencilere farklılaşmanın yollarını anlatan Ünlü, sadece üniversiteden mezun olmanın yetmediğini söyledi. Ünlü, "Gençlerde bir bilinç yaratmak istiyoruz. Farklılaşmak için sadece üniversiteden mezun olmak yetmiyor. Ek donanımın çok iyi olması gerekiyor. Yeni mezun biri kişi en az iki yabancı dili çok iyi konuşmalı. Onun dışında sosyal aktivitelere katılmalılar ve kendilerini geliştirmeliler. Uzmanlaşmak istediğiniz alanla ilgili doğru yönelime iyi karar verilmeli" diye konuştu.

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