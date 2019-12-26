istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan İngiliz kadın öğretmenin davası

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () BÜYÜKÇEKMECE'de özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrenci E.K.’ye 2019’un ocak ayında cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari sanık  İngiliz kadın öğretmen...

GENEL 26.12.2019, 13:05

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () BÜYÜKÇEKMECE'de özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrenci E.K.’ye 2019’un ocak ayında cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari sanık  İngiliz kadın öğretmen Rebecca Kate R.’nin (49) yargılanmasına devam edildi.


 

Duruşmada  E.K.’nin tedavisini yapan psikoloğun, çocuğun  "Akut stres bozukluğu" yaşadığına dair hazırladığı rapor okundu. Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Rebecca Kate R'nin avukatının, müvekkilinin savunmasının yurtdışında alınması talebini reddetti.  Annesi,  çocuğu İngilizce küfür edince, öğretmeninden şüphelenmiş ve emniyete suç duyurusunda bulunmuştu. Emniyette ifade veren  Rebecca Kate R. ise suçlamaları reddederek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve yurt dışına çıkış yapmıştı.


 

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen ikinci duruşmada mağdur çocuk E.K.’nin annesi, babası ve taraf avukatları katılırken, sanık Rebecca Kate R. yurtdışında olduğu için duruşmada yer almadı. Mahkeme başkanı, sanık Rebecca Kate R.’nin hakkında yakalama emrinin henüz infaz edilmediğini ve okul müdürlüğünden gelen yazıda sınıflarda kamera bulunmadığını bildirdi.


 

YABANCI MAHKEMEDE SAVUNMA YAPMA TALEBİ REDDEDİLDİ


 

Ailenin avukatı  Sıddık Murat Matur,  E.K.’nin tedavisini yapan uzman psikolog Ceyda Yılmaz Çetin’in hazırladığı raporu mahkemeye sundu. E.K.’nin yaşadığı olayların çocukta travmatik stres tepkileri yarattığını, yaşananlardan olumsuz etkilendiği belirtildi. Raporda E.K.’nin akut stres bozukluğu yaşadığı da aktarıldı. Sanık avukatı ise, müvekkilinin yurtdışında olması nedeniyle oradaki bir mahkemede savunmasının alınmasını talep ederek, yakalama emrinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın ceza miktarını göz önüne alarak sanık avukatının talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.


 

İDDİANAMEDEN


 

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rebecca Kate R. hakkında “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “Basit yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 5 yıl 9 aydan, 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı görevsizlik nedeniyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bakırköy 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Rebecca Kate R. hakkında yakalama kararı çıkardı.


 

DAVANIN GEÇMİŞİ


 

İddianamede anasınıfı öğrencisi E.K'nin annesi E.K.’nin yanında İngilizce bir küfür ettiği, annesinin  bu küfrü nereden öğrendiğini sorduğu, E.K'nın da anasınıfı öğretmeninin sinirlenince kendisine böyle söylediğini, Rebecca Kate R.’nin kendisine vurduğunu, küfür ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu söylediği yer aldı. Bunun üzerine anne E.K. ve baba M.K. öğretmen hakkında şikayette bulundu.


 

ÖĞRETMEN İFADESİNDE REDDETTİ


 

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesi alınan öğretmen Rebecca Kate R. 2013 yılından beri okulda görev aldığını, sınıfta iki öğretmenin görev yaptığını ve sınıfta hiçbir öğretmenin tek başına bulunmadığını söyledi. Rebecca Kate R. ifadesinde sınıfın boydan boya cam olduğunu ve dışarıdan içerisinin rahatlıkla görüldüğünü, çocukları kimsenin dövmediğini ve İngilizce küfürler öğretmediğini iddia ederek, suçlamaların hayal ürünü ve iftira olduğunu öne sürdü. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Rebecca R. Kateİngiltere’ye gitti.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10