Öğrencisini döven ögretmene 9 ay hapis cezası

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, geçen yıl 4'üncü sınıf öğrencisi A.E.'yi (9) iki kez dövüp, psikolojisinin bozulmasına ve ilaçlı tedavi görmesine neden olduğu öne sürülen sınıf öğretmen Mustafa B. (60), 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenin cezası ertelenmeyecek.Olay geçen yıl eylül ayında Bünyan ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Mustafa B., iddiaya göre, öğrencisi A.E.'yi dövdü. Okuldan eve gelen A.E.'ye babası Nazım E. ve annesi Güler E. yüzündeki kızarıklık ve morluğun nedenini sorunca çocuk ağlayarak öğretmenin kendisini dövdüğünü söyledi. Anne Güler E., okula giderek öğretmen Mustafa B.'ye neden çocuğuna dövdüğünü sordu. Öğretmen, iddiaya göre, okul müdürünün önünde veliye hakaret etti. Ailenin isteği üzerine A.E.'nin sınıfı değiştirildi. Mustafa B., 21 Eylül'de de okul bahçesinde A.E.'nin kulağını çekerek, tokatladı.'ÖĞRETMENİM VURMA' DİYEREK UYKUDAN UYANDIÖğretmenini tarafından iki kez dövüldüğü öne sürülen çocuk, okula gitmek istemedi. Uykusunda da sık sık "Öğretmenim ne olur vurma" diye bağırdığı ileri sürülen A.E., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi birimine götürüldü. 23 Ekim 2017'de buradaki uzmanın raporunda, "Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı'' ifadelerini yer verildi.SORUŞTURMA AÇILDI, YERİ DEĞİŞTİAilenin şikayeti üzerine geçtiğimiz yıl Kasım ayında öğretmen hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldı. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma sonrası sınıf öğretmeni Mustafa B.'yi Sarıoğlan ilçesindeki bir başka okulda görevlendirdi.9 AY HAPİS VE ERTELEME YOKBünyan Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmeninden dayak yiyen ve psikolojisi bozulan öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine açılan davada, öğretmen Mustafa B.'ye, pedagog ve psikolog raporları, tanık beyanları doğrultusunda basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, ögretmenin okuldaki bir hadameyi yumruklamasından dolayı kasıtlı suç işlediği için 9 aylık bu cezanın ertelenmemesini ve uygulanmasını kararlaştırdı. Öğretmen Mustafa B., hakkındaki kararın Yargıtay tarafından onaylanması halinde cezaevine girecek.FOTOĞRAFLI