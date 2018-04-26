Öğrencisi, Ali Ekber Çiçek için yaptığı besteye klip çekti

TRT İzmir Türk halk müziği sanatçısı Bahattin Turan (59), kendisinden uzun yıllar bağlama eğitimi aldığı, 12 yıl önce pankreas kanseri nedeniyle vefat eden Ali Ekber Çiçek için beste yaptı. Turan, üstadım dediği Türk halk müziği sanatçısı Çiçek'in ölümünün 12'nci yıl dönümü olması nedeniyle, 'Ulalarda Erzincan'ın Köyünde' ismini verdiği türküye klip de çekti.Yaklaşık 31 senedir TRT İzmir bünyesinde Türk halk müziği söyleyen Bahattin Turan, hem bağlama hem de birçok farklı konuda çok şey öğrendiğini söylediği, 26 Nisan 2016 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren ünlü türkücü Ali Ekber Çiçek (71) için yaptığı 'Ulalarda Erzincan'ın Köyünde' isimli besteye, Çiçek'in Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evinde ve mezarında klip çekti. Klipte, Ali Ekber Çiçek'in eşi Günay Çiçek de yer aldı.1993 yılında bir dost meclisinde tanıştıktan sonra hayata bakışını değiştirdiğini söylediği Çiçek'in anısını yad etmek amacında olduğunu belirten Turan, "Pir Sultan Abdal gibi, Karacaoağlan gibi, Ali Ekber Çiçek gibi ölümsüzlüğü yakalayabilmiş olanlara, hak ettikleri saygıyı göstermek gerek. Ben kendisiyle tanıştıktan sonra, birçok mecliste beraber bulunduk, TRT'de beraber birçok program yaptık" dedi.Çiçek'in 'Haydar Haydar' eserini, dünyada eşi benzeri görülmemiş felsefi bir eser olarak nitelendiren Turan, Çiçek'in vefatının kendisini derinden etkilediğini belirterek şunları söyledi:"2012 senesinde, Güre'de bulunuyorken birden Ali abiyle anılarımız bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Aşırı duygulandım ve kalemi kağıdı çıkarıp sözleri aniden yazıverdim. Geçen sene de stüdyoya girip bu bestemi okudum. Bu ayın ilk haftasında da, üstadın Güre'deki evinde ve defnedildiği Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta klibimizi çektik. Umarım ona layık bir şey yapmışımdır."Türkünün sözleri şöyle:

Ulalarda Erzincan'ın köyünde

Orada açtım ben dünya gözümü

Durumadım levh-i kalem önünde

3 yaşında yetim buldum özümü

Haydar Haydar diye haykırdım durdum

Erenler yolunda bir mekan buldum

Henüz kimselerden almadan yardım

Alıp 4 yaşında çaldım sazımı, varıp 4 yaşımda çaldım sazımı



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