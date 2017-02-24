Öğrencinin koluna kapı kolu saplandı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da okuduğu ilkokulun koridorunda koşan öğrenci 9 yaşındaki Hayati Ede K.'nin koluna, aniden açılan kapının demir ve sivri uçlu kolu saplandı. Kapının kesilen parçası ve kapı koluyla birlikte hastaneye götürülen öğrencinin kolundaki kapı kolu ameliyatla çıkarıldı.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Aydın Ticaret Odası İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüsün ardından sınıfına gitmek isteyen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hayati Efe K., öğretmenden önce sınıfa girmek için koridorda koşarken, hızla açılan sınıf kapısına çarptı. Bu sırada kapının sivri uçlu demir kolu, öğrencinin koluna saplandı. Acı içinde kıvranan öğrencinin feryadına koşan okulun idareci ve öğretmenleri, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Öğrenciye saplanan kapı kolu çıkarılamayınca itfaiye ekipleri, kapının bir bölümünü spiral yardımıyla kestikten sonra çocuğu, kesilen bölüm ve üzerindeki kapı koluyla, 112 ambulansına taşıdı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenci, 1 saat süren operasyonla kapı kolundan kurtuldu.

Tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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