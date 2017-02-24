Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı
TSK açıkladı: El Bab'dan acı haber 2 Şehit 3 yaralı
El Bab'dan acı haber 2...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı, çok sayıda yaralı var
El Bab'da bomba yüklü araçla...

Öğrencinin koluna kapı kolu saplandı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da okuduğu ilkokulun koridorunda koşan öğrenci 9 yaşındaki Hayati Ede K.'nin koluna, aniden açılan kapının demir ve sivri uçlu kolu saplandı. Kapının kesilen parçası ve kapı koluyla birlikte hastaneye götürülen...

Öğrencinin koluna kapı kolu saplandı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da okuduğu ilkokulun koridorunda koşan öğrenci 9 yaşındaki Hayati Ede K.'nin koluna, aniden açılan kapının demir ve sivri uçlu kolu saplandı. Kapının kesilen parçası ve kapı koluyla birlikte hastaneye götürülen öğrencinin kolundaki kapı kolu ameliyatla çıkarıldı. 
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Aydın Ticaret Odası İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüsün ardından sınıfına gitmek isteyen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hayati Efe K., öğretmenden önce sınıfa girmek için koridorda koşarken, hızla açılan sınıf kapısına çarptı. Bu sırada kapının sivri uçlu demir kolu, öğrencinin koluna saplandı. Acı içinde kıvranan öğrencinin feryadına koşan okulun idareci ve öğretmenleri, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Öğrenciye saplanan kapı kolu çıkarılamayınca itfaiye ekipleri, kapının bir bölümünü spiral yardımıyla kestikten sonra çocuğu, kesilen bölüm ve üzerindeki kapı koluyla, 112 ambulansına taşıdı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenci, 1 saat süren operasyonla kapı kolundan kurtuldu.
Tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.