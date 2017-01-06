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Öğrencinin bulduğu çanta öğretmenin çıktı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde lise öğrencisinin sokakta bulduğu kadın çantası, başka bir okulda görevli bir sınıf öğretmenine ait çıktı. İnci Üzmez Meslek Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Özkan Bayram,...

Öğrencinin bulduğu çanta öğretmenin çıktı
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde lise öğrencisinin sokakta bulduğu kadın çantası, başka bir okulda görevli bir sınıf öğretmenine ait çıktı.
İnci Üzmez Meslek Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Özkan Bayram, sabah okuluna gitmek için evinden çıktı. Gardalya Sokak'tan geçen Bayram, içinde bir miktar para bulunan kadın çantası buldu. Çantayla birlikte okuluna giden Bayram, okul müdürü Mustafa Avcu'ya teslim etti. Müdür Avcu, daha sonra çantanın içinden çıkan not defterinde yazılı bir numarayı aradı. Görüştüğü kişinin, TOKİ Şehit Komanda Onbaşı Ömer Balkan İlköğretim Kurumları Müdürü Mehmet Kotanak olduğunu öğrendi. Kotanak ise çantanın kendi personeli olan sınıf öğretmeni Hazal Ira'ya ait olduğunu söyledi. Çantayı almak için okula gelen müdür Kotanak, örnek davranışından dolayı öğrenci Özkan Bayram'ı tebrik etti. Ayrıca müdür Avcu'ya da teşekkür etti.

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