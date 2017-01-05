Öğrencilerin jestine Kenan Sofuoğlu'dan jest

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, () - DÜNYA Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bedenleriyle okullarının bahçesinde 'Kenan 54' yazarak beşinci şampiyonluğunu kutlayan öğrencileri, Antalya'daki okullarında ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı Antalya Şubesi ile Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Dünya Supersport Şampiyonluğu'nu 5'inci kez kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'na sürpriz bir koreografi hazırladı. Vücutlarıyla 'Kenan 54' koreografisini oluşturan öğrencilerin sosyal medyadaki paylaşımını gören Kenan Sofuoğlu, öğrencileri Etiler Mahallesi'ndeki okullarında ziyaret etti. Paylaşımın kendisini onurlandırdığını belirten Sofuoğlu öğrencilerle özçekim yaptı, imza dağıttı. Öğrenciler, Kenan Sofuoğlu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Milli sporcu, öğrencilerin sevgi gösterileri ve tezahüratları eşliğinde okuldan ayrıldı.

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