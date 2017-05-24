Öğrencilerin icatları TÜBİTAK Fuarı'nda sergilendi

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Efeler İlçesi'ndeki Kardeşköy Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK Fuarı'nda öğrencilerin yaptıkları icatlar sergilendi.

Kardeşköy Ortaokulu 2016-2017 eğitim- öğretim yılı sonu etkinliği olarak TÜBİTAK Fuarı düzenledi. Etkinliğe Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, Aydın Aşıklar ve Ozanlar Derneği Başkanı Muhsin Özen, öğretmen ve veliler katıldı. Kardeşköy Ortaokulu'nda ilk kez yapılan TÜBİTAK Fuarı'nda öğrenciler önce ellerindeki plastik bardaklarla sesler çıkararak şarkı söyledi. Ardından şair Davaslı Süleyman İncedel şiir okudu, Aşık Muhsin Özen ise öğretmenlere özel bir türkü seslendirdi. Öğrencilerden oluşan koro ise sazlı sözlü türküler söyledi.

ÇOK AMAÇLI BASTON

TÜBİTAK Fuarı'nın açılışını yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen ve beraberindekiler öğrencilerin yaptığı icatları ilgiyle inceledi. Engelliler için baston yapan ortaokul 8'inci sınıf öğrencileri Havva Sayın ve İlayda Uçarlı, "Bastonda acil konuşmalar için gerekli telefon var. Zamanı bilmeleri için saat koyduk. Alt kısmında mp3 var, bununla da muzik dinleyebilecekler. Pili sayesinde gece yürürken aydınlatma sağlıyor. Biz bu kadar yaptık gerisini büyüklerimiz geliştirerek yapabilirler" dedi.

TERLİKLİ OTURAK

Burcu Polat ise anneler için oturakların üstüne koyduğu terlikle temizlikte kolaylık sağlanacağını söyledi. Ev kadınlara kolaylık sağlamak istediğini anlatan Polat, "Anneler cam silme, perde asma veya dolap üstü temizliği yapacağı zaman bunu kullanabilir. Oraları temizlemek için merdiven kullanmak zorundayız onun yerine bunu düşündüm. Yaptığım bu icatla hem yürüyebiliyor hem de yandaki kovalarla yukarı aşağıya su çıkarabiliyorsunuz. Dahada geliştirilebilir. Yaptığımız bu icatlar büyükler tarafından da yoğun ilgi gördü" diye konuştu.

Okul Müdürü Mustafa Abanoz ise ilk kez yapılan bu tür etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü bunu gelecek yıllarda da geliştirerek sürdürebileceklerini söyledi.

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