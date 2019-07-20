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Öğrencilerin en sevdiği şehir Eskişehir

ÜNİVERSİTE Araştırmaları Laboratuvar'ının (ÜniAr) yaptığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda Türkiye’nin öğrenci başkenti olarak anılan Eskişehir ilk sırada yer aldı. Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda...

Öğrencilerin en sevdiği şehir Eskişehir
ÜNİVERSİTE Araştırmaları Laboratuvar'ının (ÜniAr) yaptığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda Türkiye’nin öğrenci başkenti olarak anılan Eskişehir ilk sırada yer aldı.
Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda daha önce de ilk sırada yer alan Eskişehir, bu sene de listedeki yerini korudu. Araştırma verileri 81 ildeki 123 devlet ve 65 vakıf üniversitesinde öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciden elde edildi. Kentte 3 üniversite bulunması ve halkın öğrencilere karşı olumlu tutumu ile hayat koşulları, öğrencilerin Eskişehir’i tercih etmesinde büyük rol oynuyor.
Yapılan araştırmalarda dünyanın en güvenli 10 şehri arasında gösterilen Eskişehir, ailelerin de ilk tercihi oluyor. Öğrenciler Eskişehir’de okumanın ve yaşamanın kendileri için bir şans olduğunu ifade ederek, şehrin kendilerine değer kattığını söylüyor.
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın-Yayın bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Nur Akgün, “Eskişehir'in kültürel açıdan çok güçlü bir şehir olduğunu düşünüyorum. Diğer yaşadığım illere göre bu şehir çok canlı. Buraya ilk geldiğimde çok mutlu oldum, hala çok mutlu bir yaşam sürüyorum. Aileler ve esnaf da öğrenciye çok destek oluyor. Kendi ailelerinden biri gibi davranıyor. Okulum bittikten sonra Eskişehir'de yaşamak isterim" diye konuştu.
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim-Tasarım bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yiğit İnan El de mezun olduktan sonra kentte yaşamayı düşündüğünü söyleyerek, “Eskişehir'den çok memnunum. Yaklaşık 5 yıldır burayım. Şehir öğrenci dostu, bunu herkes biliyor. Üniversitesi olan diğer şehirlere göre yaşam standartları daha iyi. Şehir güvenliği de önemli. Burada kötü olaylar pek yaşanmıyor" dedi.

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