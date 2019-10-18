Öğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı

GAZİANTEP'te, görev yaptığı okula giderken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Cemile Hoşca (29), öğrencileri tarafından anıldı. Hoşca'nın masasına çiçekler koyan öğrencileri, gözyaşlarına hakim olamadı.Kaza, dün sabah saatlerinde, Nurdağı- Bahçe yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı'nda görev yaptığı okula giden öğretmen Cemile Hoşca yönetimindeki 01 DUN 98 plakalı otomobil, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, 5 yıllık öğretmen Cemile Hoşca, yaşamını yitirdi.Bir yıldır Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Cemile Hoşça'nın ölümü yakınlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. Hoşça'nın öğrencileri bugün öğretmenlerini anmak için masasına çiçekler koyup, tahtaya 'Dersimiz Türkçe, Konu Cemile Hoşca' yazdı. Öğrenci ve öğretmenler, Cemile Hoşca'yı anarken, gözyaşlarına hakim olamadı.