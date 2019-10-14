Son Dakika
Öğrencilere trafik eğitimi
İLKOKUL çağındaki çocuklara trafik bilinci aşılamayı hedefleyen Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, İzmir'de öğrencilerle buluştu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ilkokul ve anaokul çağındaki çocuklara, küçük yaşta trafiği tanıtmak...
GENEL 14.10.2019, 12:58
İLKOKUL çağındaki çocuklara trafik bilinci aşılamayı hedefleyen Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, İzmir'de öğrencilerle buluştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ilkokul ve anaokul çağındaki çocuklara, küçük yaşta trafiği tanıtmak ve onlara trafik kurallarını öğretmek amacıyla uygalamaya koyduğu Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, İzmir'in Bornova ilçesindeki Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu. Okul bahçesinde oluşturulan brandalı parkur üzerinde öğrencilere akülü araçlarla trafik eğitimi verildi. Çevre okullardan gelen öğrenciler hem eğlendi, hem de temel trafik kurallarını öğrendi. TIR, çarşamba günü İzmir'den ayrılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ilkokul ve anaokul çağındaki çocuklara, küçük yaşta trafiği tanıtmak ve onlara trafik kurallarını öğretmek amacıyla uygalamaya koyduğu Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, İzmir'in Bornova ilçesindeki Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu. Okul bahçesinde oluşturulan brandalı parkur üzerinde öğrencilere akülü araçlarla trafik eğitimi verildi. Çevre okullardan gelen öğrenciler hem eğlendi, hem de temel trafik kurallarını öğrendi. TIR, çarşamba günü İzmir'den ayrılacak.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2