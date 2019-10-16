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Öğrencilere para karşılığı sınav sorularını verdiği iddiasıyla açığa alındı

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) öğretim görevlisi olan R.T., öğrencilere para karşılığı özel ders ve sınav sorularını verdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. BAİBÜ Yabancı...

GENEL 16.10.2019, 16:00
Öğrencilere para karşılığı sınav sorularını verdiği iddiasıyla açığa alındı
BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) öğretim görevlisi olan R.T., öğrencilere para karşılığı özel ders ve sınav sorularını verdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğrenciler, öğretim görevlisi R.T.'yi, bazı öğrencilere para karşılığı özel ders ve sınav sorularını verdiği iddiasıyla rektörlüğe şikayet etti. BAİBÜ Rektörlüğü tarafından iddiaların araştırılması için öğretim görevlisi R.T. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında R.T., açığa alınırken, hakkında Yüksel Öğretim Kurulu'nca işlem başlatıldığı öğrenildi.

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