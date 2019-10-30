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Öğrencilere, masal evinde kitap sevgisi kazandırıyorlar
MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki Işıkkar İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerine kitap sevgini kazandırmak amacıyla ağaçtan masal evi inşa etti. Masal evinde oluşturulan kütüphane sayesinde okulda kitap okuma oranı...
GENEL 28.10.2019, 11:43
MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki Işıkkar İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerine kitap sevgini kazandırmak amacıyla ağaçtan masal evi inşa etti. Masal evinde oluşturulan kütüphane sayesinde okulda kitap okuma oranı da arttı.
Kızıltepe'ye bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'ndeki Işıklar İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kitap sevgisini kazandırmak amacıyla öğretmenler, ağaçtan masal evi inşa etti. Öğrencilerin farklı bir alanda kitap okumalarını sağlamak amacıyla inşa edilen masal evindeki kütüphaneye çok sayıda kitap yerleştirildi. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, masal evindeki kütüphanede kitap okuyan öğrencilerin farklı bir duygu yaşadıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin ilgisini uyandıracak yapılan bu çalışma nedeniyle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz kendi imkanlarıyla doğaya zarar vermeden yapmışlar. İnşallah çocuklarımızı da daha güzel daha farklı heyecanlı ortamlara vesile olur" dedi.
Işıkkar İlk ve Ortaokulu Müdürü Yusuf Duyan, masal evi öğrencilerin hayali olduğunu belirterek, hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Duyan, "Masal evini yaparken çocuklar bize 'buraya ne yapıyorsunuz? diye soruyordu. Biz de 'sizin hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz' dedik. Çocukların hayaline girdik ve o hayallerini gerçekleştirdik. Burası özel bir yer. Masal eve her gün bir sınıfı çıkartıyoruz. Kitap okumaları için bunu yapıyoruz" diye konuştu.
Öğrenciler ise masal evinde kitap okumanın farklı bir duygu olduğu belirterek, okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkürlerini illeti.
Kızıltepe'ye bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'ndeki Işıklar İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kitap sevgisini kazandırmak amacıyla öğretmenler, ağaçtan masal evi inşa etti. Öğrencilerin farklı bir alanda kitap okumalarını sağlamak amacıyla inşa edilen masal evindeki kütüphaneye çok sayıda kitap yerleştirildi. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, masal evindeki kütüphanede kitap okuyan öğrencilerin farklı bir duygu yaşadıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin ilgisini uyandıracak yapılan bu çalışma nedeniyle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz kendi imkanlarıyla doğaya zarar vermeden yapmışlar. İnşallah çocuklarımızı da daha güzel daha farklı heyecanlı ortamlara vesile olur" dedi.
Işıkkar İlk ve Ortaokulu Müdürü Yusuf Duyan, masal evi öğrencilerin hayali olduğunu belirterek, hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Duyan, "Masal evini yaparken çocuklar bize 'buraya ne yapıyorsunuz? diye soruyordu. Biz de 'sizin hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz' dedik. Çocukların hayaline girdik ve o hayallerini gerçekleştirdik. Burası özel bir yer. Masal eve her gün bir sınıfı çıkartıyoruz. Kitap okumaları için bunu yapıyoruz" diye konuştu.
Öğrenciler ise masal evinde kitap okumanın farklı bir duygu olduğu belirterek, okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkürlerini illeti.
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