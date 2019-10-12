Öğrencilere cinsel istismar suçundan 26 yıl hapis alan sanık tahliye edildi

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel bir okulda eğitim gören zihinsel engelli 3 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan usta öğretici Şevket G. (64), İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce tahliye edildi.

Bornova'da Aralık 2016'da meydana gelen olayda, özel bir okulda usta öğretici sıfatıyla peyzaj düzenleme kursu veren evli ve bir çocuk babası Şevket G., iddiaya göre zihinsel engelli kız öğrenciler B.K. (23), T.Ç. (27) ve E.Y.'ye (25) cinsel istismarda bulundu. Olay, okuldaki 2 öğretmenin durumdan şüphelenip, öğrencilerle konuşması ile ortaya çıktı. Zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenleri Şevket G.'nin kendilerine nasıl dokunduğunu anlattı. Okul yönetiminin durumu bildirdiği aileler Şevket G.'den şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alına Şevket G., sevk edildiği adliyede mahkemece, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şevket G. hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Şevket G. suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Şevket G.'yi kendisine karşı koyamayacakları doktor raporu ile tespit edilen 3 kıza karşı zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle toplam 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın avukatı, kararı istinafa götürdü.

'TAHLİYE EDİLDİ, DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK'

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, kararı dosya üzerinden inceleyip sanığın tutuklu kaldığı ve kararın kesinleşmesi için öngörülen süreleri göz önüne alarak, Şevket G.'nin tahliyesine karar verdi. Sanık, 20. Ceza Dairesi'nde kasım ayında hakim karşısına çıkacak.

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