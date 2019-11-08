Son Dakika
Öğrencilere Atatürk'ün sevdiği yemekler ikram edildi
MARMARİS'teki bir okulun yemekhanesinde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırlandı. Veli, öğrenci ve öğretmenler, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde sevdiği...
GENEL 08.11.2019, 16:19
MARMARİS'teki bir okulun yemekhanesinde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırlandı. Veli, öğrenci ve öğretmenler, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde sevdiği yemekleri yedi.
Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'ndaki Uğur Okulları, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırladı. Atatürk köşesinin yer aldığı yemekhanede okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler öğle saatlerinde bir araya geldi. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı menü Atatürk'ün sevdiği müzikler eşliğinde yenildi. Okul Müdürü Onur Demirtaş, "Ulu önderimiz Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında bir etkinlik hazırladık. Atatürk'ün çok sevdiği yemekleri aşçılarımızla birlikte yaptık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Atatürk'ü tanımaları ve sevdiği şeyleri bilmelerini istiyoruz. Bugün de Atatürk'ün çok sevdiği yemekleri tanıttık. Okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrencilerimizle bu anı paylaştık" dedi.
Ortaokul öğrencisi Ezgi Sezer ise "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekleri öğrendim. Ülkemizin kurucusunun sevdiği yemekleri yemek ayrı bir gurur. Mutluyum, Atatürk ilelebet kalbimizde olacak" diye konuştu.
Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'ndaki Uğur Okulları, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırladı. Atatürk köşesinin yer aldığı yemekhanede okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler öğle saatlerinde bir araya geldi. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı menü Atatürk'ün sevdiği müzikler eşliğinde yenildi. Okul Müdürü Onur Demirtaş, "Ulu önderimiz Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında bir etkinlik hazırladık. Atatürk'ün çok sevdiği yemekleri aşçılarımızla birlikte yaptık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Atatürk'ü tanımaları ve sevdiği şeyleri bilmelerini istiyoruz. Bugün de Atatürk'ün çok sevdiği yemekleri tanıttık. Okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrencilerimizle bu anı paylaştık" dedi.
Ortaokul öğrencisi Ezgi Sezer ise "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekleri öğrendim. Ülkemizin kurucusunun sevdiği yemekleri yemek ayrı bir gurur. Mutluyum, Atatürk ilelebet kalbimizde olacak" diye konuştu.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5