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Öğrencilerden tehlikeli geçiş

MANİSA'da iki mahalle arasından geçen demiryolunun demir parmaklıklarla çevrilmesi üzerine okula gitmek isteyen öğrenciler, üst geçidi kullanmak için 1 kilometre yürümek yerine, parmaklıkların üzerinden atlamaya başladı. Manisa'nın...

Öğrencilerden tehlikeli geçiş
MANİSA'da iki mahalle arasından geçen demiryolunun demir parmaklıklarla çevrilmesi üzerine okula gitmek isteyen öğrenciler, üst geçidi kullanmak için 1 kilometre yürümek yerine, parmaklıkların üzerinden atlamaya başladı.
Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki Akpınar ve Adnan Menderes mahalleleri demiryolu hattı ile ayrılırken, vatandaşlar yolun karşısına geçişlerde 1 kilometre yürümek yerine, tehlikeli olmasına rağmen tren yolunu kullanıyor. İki mahalle arasından geçen demiryolunun çevresindeki demir parmaklıkların güvenlik sebebiyle uzatılması mahalle sakinleri gibi öğrencileri de etkiledi.
Akpınar Mahallesi'nden, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Gediz Ortaokulu'na giderken tren yolunu kullanan öğrenciler, kapanan demiryolunu geçmek için demir parmaklıkların üzerinden atladı. Öğrencilerin tehlikeli geçişleri yürekleri ağızlara getirirken, Akpınar Mahallesi Muhtarı Bişar Saknuk, yetkililere sitem etti. Saknuk, günde 500 öğrencinin bu şekilde karşıya geçtiğini belirterek, başta milletvekilleri olmak üzere belediye yetkililerin soruna çözüm bulması çağrısında bulundu. Saknuk, "İki mahalle arasında iki üst geçit var. 90 merdiveni olan bu üst geçitleri uzak olduğu için kimse kullanmıyor, parmaklık bulunmayan yerden geçiş yapıyordu. Şimdi boşluk olan yer de kapatıldı. 2 yıl önce başvuru yaparak alt geçit yapılmasını istedik. Fakat hiçbir önlem alınmadı. Bir önlemin alınması için çocuklarımızın ya da mahalle sakinlerimizin ölmesi mi gerek?" diye konuştu.

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