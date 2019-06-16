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Öğrencilerden Sivas Valisi Ayhan'a 'Babalar Günü' sürprizi

SİVAS'ta bir grup öğrenci 'Babalar Günü' nedeniyle Vali Salih Ayhan'a sürpriz yaptı. Valilik binası önüne gelen öğrenciler '''Vali baba el salla' sloganı atarak Vali Ayhan'ı balkona çağırdı. Valilik binası önünde ellerindeki...

Öğrencilerden Sivas Valisi Ayhan'a 'Babalar Günü' sürprizi
SİVAS'ta bir grup öğrenci 'Babalar Günü' nedeniyle Vali Salih Ayhan'a sürpriz yaptı. Valilik binası önüne gelen öğrenciler '''Vali baba el salla' sloganı atarak Vali Ayhan'ı balkona çağırdı.
Valilik binası önünde ellerindeki pankartlarla toplanan aralarında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarında bulunduğu yaklaşık 200 öğrenci, "El salla el salla, Vali baba el salla" diye bağırmaya başladı. Öğrencilerin sesini duyan ve Valilik makamının balkonuna çıkan Ayhan, öğrencilere el sallayarak karşılık verdi. Çocukların yanlarına inen Ayhan'a öğrenciler çiçek takdim etti.
Sürpriz karşısında oldukça duygulandığını ifade eden Vali Ayhan, "Çocuklar bizim neşe kaynağımız, okullarımıza, binalarımıza heyecan veriyorlar. Babalar Günü'nde aslında bizim düşünmemiz lazımdı, onlar güzel bir jest yaptı. Çok sevdiğim, en büyük servetimiz ve sermayemiz dediğimiz, bütün gayretimizi ve enerjimizi harcadığımız çocuklarımızın bunu düşünmeleri beni ayrıca mutlu etti. İşte bu bize heyecan, ilham, güç veriyor ve motive ediyor. Bu ortamı görünce insanın daha çok çalışması, daha çok gayret göstermesi gerektiği ortaya çıkıyor" diye konuştu. 
İlk kez böyle bir olaya şahit olduğunu dile getiren Vali Ayhan, "Tabi bu projelerimizin birer parçası. Çocuklarımıza yaptığımız, verdiğimiz emeklerin parçaları. Biz idareci olmakla beraber sonuçta bir babayız. Baba şefkatiyle, merhametiyle, samimiyetiyle hizmet ediyoruz. 'Devlet baba' Türk devletinin özüdür, vatandaşına her daim sevgisiyle, merhametiyle, güler yüzüyle yaklaşır. 'Devlet baba' vatandaşını daima düşünen, onunla ilgili emek veren, gayret gösterendir" diye konuştu.
Ayhan, kutlamaya katılanlar arasındaki down sendromlu bir çocukla da özel olarak ilgilendi. Ayhan, daha sonra makamında kabul ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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