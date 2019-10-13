Öğrencilerden Mehmetçiğe moral

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua ederken, ilk ve ortaokul öğrencileri de bedenleriyle oluşturdukları 'Barış Pınarı' yazısıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti. Yatsı namazının ardından okulun meslek dersleri öğretmeni Murat Özokudan tarafından okulun camisinde Fetih suresi okundu. Ardından öğrenciler Mehmetçik için dua etti.

Alaeddin İlk ve Ortaokulu öğrencileri de okul bahçesinde bedenleriyle oluşturdukları 'Barış Pınarı' yazısıyla Mehmetçiğe desteğini gösterdi. Türk bayrağı da açan öğrenciler, daha sonra hep birlikte "En büyük asker bizim asker" diye haykırdı.



