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Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografiyle destek
ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek verdi. Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin...
GENEL 16.10.2019, 11:57
ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek verdi.
Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe, hazırladıkları koreografiyle destek oldu. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bedenleriyle hilal şekli ve 'Vatan' yazısı oluşturdu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan öğrenciler Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.
Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe, hazırladıkları koreografiyle destek oldu. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bedenleriyle hilal şekli ve 'Vatan' yazısı oluşturdu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan öğrenciler Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.
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