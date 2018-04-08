Öğrencilerden kurduğu 50 kişilik koroyla, Irak sınırında konser verdi

HAKKARİ'de Şemdinli ilçesinde Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik beldesindeki İmam Hatip Orta Okulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Türk Halk Müziği sanatçısı Nihal Salda, bir zamanlar terör olaylarının yaşandığı Koçyiğit köyünde konser verdi. Eğittiği öğrencilerden oluşan 50 kişilik korosuyla bahar şenlikleri için sahneye çıkan Nihal Salda, izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Nihal Salda, 2 yıl önce Şemdinli İlçesine bağlı Derecik beldesinde İmam Hatip Ortaokulu’na atandı. Yaptığı sosyal faaliyetlerle kısa sürede belde halkının sevgisini kazanan Salda, öğrencilerinden bir koro kurdu. Çocuklar için yardım kampanyası başlatan Salda'nın sesine kulak veren arkadaşları ve dostları koro için bağlama bağışladı. Koçyiğit ve Derecik İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 30’u kız, 50 kişilik koro, Balkaya Dağları eteklerindeki nergislerin açtığı tarlada prova yaptı. Prova çalışmalarında Salda, koro ekibi ile Dağlıca şehitleri için besteledikleri şarkıları seslendirdi.

Koro, Derecik Belediye’nin katkılarıyla, bu yıl ilk kez düzenlenen Bahar şenliklerinde sahneye çıktı. Koçyiğit köyündeki şenlikte Salda ve kora ekibi, dev Türk bayraklarının asıldığı sahne önünde, birbirinden güzel şarkılarlar seslendirerek Dereciklilere unutulmaz bir gün yaşattı. Komutanlar ,öğrenciler ve 2 bine yakın Derecikli’nin katıldığı konser, renkli görüntülere sahne oldu. Konsere katılan öğretmenler, vatandaşlarla kol kola girerek söylenen şarkılar eşliğinde halay çekti. Bu arada etkinlikler kapsamında, beldede bisiklet turu da yapıldı.

'DERECİK'TE ARTIK ŞARKILAR YÜKSELECEK'

Sanatçı Nihal Salda, Derecik’te artık silah sesleri değil, şarkı seslerinin yankılanacağını belirterek, "Derecik, doğası muhteşem bir yer. Koro ekibimizle birlikte provalarımızı, Balkaya Dağları eteklerinde bulunan bir çiçek tarlasında yapıyoruz. 2 yıl önce buraya geldiğimde, aslında tam da niyetim buydu. Silah sesleri yerine, çocukların o güzel sesleriyle türküler yükselsin istedim. Geldiğimde çocuklar için yardım kampanyası başlatmıştım. Kampanya çerçevesinde, sevdiğim dostlardan koro ekibim için bağlamalar geldi. Şimdi de çocuklarım, o bağlamalarıyla konser verdiler. Bu benim içim inanılmaz bir mutluluk. Koro ekibimiz, 50 kişiden oluşuyor. Aslında ben kapıyı araladığımı düşünüyorum. Sanıyorum diğer sanatçı arkadaşlar içeri girip o güzel türkülerini, şarkılarını seslendireceklerdir. Bütün sanatçı arkadaşları buraya bekliyoruz. Burası inanılmaz bir doğaya sahip" dedi.

Koroda yer alan öğrenciler ise kendilerini müzikle tanıştırdığı için Nihal Salda'ya teşekkür etti.

Konserin düzenlenmesinde büyük katkısı olan Derecik beldesindeki Elif Otel'in sahibi Aydın Sevim de bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı beldede ilk kez bir konser düzenlendiğini, burada emeği geçen sanatçı Nihal Salda ve koro ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.



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