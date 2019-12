Öğrencilerden kıraatanede kitap okuma etkinliği

MANİSA Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'MANEP 2023 - Manisa Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında, Kula'da eğitim hayatını sürdüren Rafet Üçelli Ortaokulu da, 'Kıraathaneler özüne dönüyor' projesi başlattı. Proje kapsamında kıraathaneleri ziyaret eden öğrenciler, vatandaşlar ile birlikte kitap okudu.Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ve tüm ilçelerde uygulanan 'Manisa Her Yerde Okuyor' projesi son hızıyla devam ediyor. Valilik tarafından başlatılan projeye özen gösteren ve çeşitli etkinlikler ile projeyi uygulayan Rafet Üçelli Ortaokulu, geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiye personeli ile kitap okumuştu. Proje kapsamında yeni bir fikir üreten Rafet Üçelli Ortaokulu, şimdi de kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlar ile birlikte kitap okudu. Kıraathanedeki taş sesi, yerini kitap okuma sessizliğine bırakırken, vatandaşlar da bu projeden oldukça memnun kaldı. Manisa Valiliği tarafından başlatılan projeyle güzel bir etkinliğe imza atıldığını ifade eden Rafet Üçelli Ortaokulu Müdürü Mehmet Saracaloğlu, bu proje ile kıraathaneleri özüne döndürmeyi hedeflediklerini söyledi. Kıraat kelimesinin Arapça'da okuma anlamına geldiğini ifade eden Saracaloğlu, yer ve mekan anlamlarına gelen hane kelimesi ile iki sözcüğün bileşimi olan okuma yeri anlamının ortaya çıktığını vurguladı. Çay, kahve içilerek gazete, dergi, kitapların okunduğu yerlere verilen bu ismin günümüz Türkiyesinde kahvehane olarak kullanıldığını ifade eden Saracaloğlu, projeyi farklı boyutlara taşıyıp, her kesimden vatandaşa okumanın önemini anlattıklarını söyledi.Rafet Üçelli Ortaokulu öğrencilerinin kıraathanelerdeki kitap okuma etkinliğine, okul öğretmenlerinin yanı sıra Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz da eşlik etti.