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Öğrencilerden halka Cumhuriyet Bayramı lokumu
TOKAT’ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıttı. Kent merkezinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında,...
GENEL 28.10.2019, 12:23
TOKAT’ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıttı.
Kent merkezinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 300 öğrenci davul-zurna eşliğinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Öğrenciler, vatandaşlara lokum ikram ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kendi mahallemizde 5 yıldır birlikte kutluyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte mahallemize çıkıyoruz. Davul zurna eşliğinde lokum dağıtarak, tatlı bir Cumhuriyet Bayramı kutlamak istiyoruz. Çünkü bu okul bu mahallenin içerisinde ve ahilerim onların çocukları. Halkla yapılan bir şey her zaman güzeldir. Biz de güzelliklerin yanında olalım istiyoruz" diye konuştu.
Vatandaşlar ise duyarlılıkları nedeniyle okul yönetimine teşekkür etti.
Kent merkezinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 300 öğrenci davul-zurna eşliğinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Öğrenciler, vatandaşlara lokum ikram ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kendi mahallemizde 5 yıldır birlikte kutluyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte mahallemize çıkıyoruz. Davul zurna eşliğinde lokum dağıtarak, tatlı bir Cumhuriyet Bayramı kutlamak istiyoruz. Çünkü bu okul bu mahallenin içerisinde ve ahilerim onların çocukları. Halkla yapılan bir şey her zaman güzeldir. Biz de güzelliklerin yanında olalım istiyoruz" diye konuştu.
Vatandaşlar ise duyarlılıkları nedeniyle okul yönetimine teşekkür etti.
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