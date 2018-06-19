Öğrencilerden görevine son verilen hocaları için imza kampanyası

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, görevine son verilen öğretim görevlisi Sinan Oruçoğlu'nun fakülteye dönmesi için internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Yüzlerce öğrenci, Oruçoğlu'nun görevine devam etmesi için rektöre ve dekana mesaj yağdırdı.

Öğretim görevlisi Sinan Oruçoğlu, AÜ Edebiyat Fakültesi'ndeyken 2014 yılında İletişim Fakültesi'ne Çağdaş Edebiyat, Senaryo, Senaryo Uygulamaları, Sanat Tarihi ile Kültürlerarası İletişim derslerini vermek üzere görevlendirildi. Burada yaklaşık 5 yıldır görev yapan Oruçoğlu, öğrencilerin en çok sevdiği hocalar arasında yer aldı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, kısa süre önce fakültelerindeki diğer hocaların belirtilen dersleri verebileceğini belirterek, Oruçoğlu'nun buradaki görevini sonlandırdı. Dekanın bu kararı üzerine öğrenciler, Sinan Oruçoğlu'nu fakültelerinde yeniden görmek için imza platformu üzerinden kampanya başlattı. 'Sinan hocamızı geri istiyoruz' adlı imza kampanyasının açıklamasında, "Hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından işine son verilen Öğretim Görevlisi Sinan Oruçoğlu hocamızın fakültemizdeki görevine devam etmesini talep ediyoruz. Fakültemizde onun gibi teorik derslerin yanı sıra pratik anlamda da bizi eğitmeye çalışan donanımlı ve öğrenci dostu hocalara ihtiyacımız var" denildi.

REKTÖR VE DEKANA ÇAĞRI

İnternetten üzerinden katılım sağlanan kampanyada, yüzlerce öğrenci imza verdi. Öğrenciler tarafından Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ile Dekan Prof. Dr. Ahmet Ayhan'a yönelik mesajların da paylaşıldığı platformda, şunlar kaydedildi:

"Üniversitelerdeki nitelikli eğitimcinin karşılığıdır. Akdeniz Üniversitesi ve Türkiye edebiyatı için büyük bir değerdir. Kendisinden öğreneceklerimizin sınırı yok. Öğrencilerine eşit bir şekilde davranan, ezberci eğitim ve öğretim anlayışının üniversitelere de yansıdığı öğretim dünyasında ezberin dışında kaliteli eğitim veren bir hocadır. Öyle büyük emekleri var ki hocamın bende, uyku uyuyamıyorum onun için adalet sağlanmadıkça. Bir sonraki güne tek dileğim 'Lütfen o iyi haber gelsin' oluyor."

DEKANDAN AÇIKLAMA

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan, öğretim görevlisi Sinan Oruçoğlu'nun üniversiteden gönderildiğine yönelik algının yanlış olduğunu belirtti. Oruçoğlu'nun sadece İletişim Fakültesi'ndeki görevinin sonlandırıldığını kaydeden Prof. Dr. Ayhan, öğretim görevlisinin verdiği dersleri, bölümün kadrolu öğretim üyelerinin vereceğini duyurdu. Ayhan, "Benim kişisel olarak Oruçoğlu ile hiçbir problemim yok. Ders görevlendirmelerinde öncelik, bölümdeki öğretim üyelerinden başlar. Bunu yapmadığım zaman ben ceza alırım. Ben basit prosedür uygulaması yaptım. Öğrencilerin sevdiği hoca, diye bakarsak işin içinden çıkamayız" dedi.

ORUÇOĞLU'DAN ÖĞRENCİLERİNE TEŞEKKÜR

Öğretim Görevlisi Sinan Oruçoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İletişim Fakültesi'ne görevlendirilirken, süre sınırlaması olmadığını belirtti. Öğrencilerine de teşekkür eden Oruçoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Görevime son verildiği bilgisini ilk öğrendiğimde bunu elbette ki çalışma arkadaşlarım ve öğrencilerimle paylaştım. Bu uygulama ilk değildir, ilk yarıyıl sonunda da yine aynı yöntemle derslerim elimden alınmış ve dersleri verecek öğretim elemanı bulunamaması nedeniyle dersler tarafıma tekrar verilmiştir. O süreçteki onur kırıcı tutuma fakültemizdeki tüm akademik ve idari personel arkadaşlarım tanıklık etmiştir. Üniversitede kibirle ve akademik teamüllerden uzak bir tutumla sorunlara yaklaşmanın çözüm getirdiğine bu güne kadar hiç tanık olmadım. Emeğin belleğe kazınan bir değer olduğunu bana öğreten öğrencilerime teşekkür ederim."

Sinan Oruçoğlu, bir değişiklik olmazsa Edebiyat Fakültesi'nde görev yapmaya devam edecek.



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