Öğrencilerden “Bilinçli olun, israftan kaçının” çağrısı

İSTANBUL () - BAĞCILAR’DA düzenlenen 17. Gençlik Şurası’nda bilinçli tüketici konusuna değinen liseli öğrenciler, “Bilinçli tüketici aşırı tüketimi sevmez israftan kaçınır” diyerek diğer öğrencileri bilinçli olmaya davet etti.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Halk Sarayı’nda düzenlenen 17. Gençlik Şurası ilçedeki okulların da katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler hazırladıkları sunumları yaptı. Şura’da Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Umut Yılmaz, Yunus Yılmaz ve Cansu Uğur, ‘Geleceğin Gözde Meslekleri’ başlığı altında yaptıkları araştırmaları anlattı.

Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi’nden Meliha Altınkaynak, Göknur Şafak ve Yağmur Yançürükoğlu ‘Sosyal Medya Gençliği Nereye Götürüyor’ konusunda bilgi verdi. Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Cemre Esmanur Kartal, Dilara Kılıç, Zeynep Öztürk ve Rümeysa Bozarslan da ‘Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları Nasıl Olmalı’ konusunda bilgi verdi.

“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ İTHAL ÜRÜNLERİ DEĞİL YERLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDER”

Şuranın son sunumunu ise Özel Analitik Lisesi öğrencileri Silanur Sarıca, Rabia Kurt, Önder Akçay ve Adem Korkmaz yaptı. ‘Bilinçli Tüketici Olan Gençlik’ konusunu işleyen öğrenciler,

“Bilinçli tüketici; piyasadaki fiyatları ürünleri araştıran karşılaştırma yapan güncel bilgiye sahip kişidir.Bilinçli tüketici aşırı tüketimi sevmez israftan kaçınır alacağı ürünün fiyat etiketini kontrol eder.İhtiyacı yoksa kampanyalı promosyonlu ürünlerden kaçınır.Cazibelerine kapılmaz.Diğer bir değişle oltaya gelmez.Bilinçli tüketici aldığı ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eder.Taklit,korsan,sahte ürünlerdenuzak durur.Bilinçli tüketici ithal ürünleri değil yerli ürünleri tercih eder.Aç ve yorgunken alışveriş yapmaz.Gereksiz şeyleri almaz.Bilinçli tüketici naylon poşet yerine bez torba kullanır.Doğayı korur.GDO’lu hormonu bozulmuş ürünleri almaz” ifadelerini kullandı.

BAĞCILAR’A 24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANE

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar sizlerle güzel gençler. Eğer Bağcılar’ın geleceğine talipseniz mutlaka en iyi şekilde kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Eğitimin yanı sıra dernekler, vakıflar ve birçok meclis var. Oralardan istifade etmelisiniz” dedi. Eğitimin öncelikli olduğunu belirten Çağırıcı, “Türkiye’de bir ilk yapıyoruz. Önümüzdeki dönem Bağcılar meydanda sadece kütüphane olacak 5 katlı bina yapıyoruz. Çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için ayrı ayrı olacak. Donanımlarıyla beraber 24 saat açık olacak” dedi.