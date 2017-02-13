Öğrencilerden akademisyenlere destek eylemi

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümü öğrencileri, görevlerinden uzaklaştırılan Ankara'daki akademisyenler için basın açıklaması düzenleyerek dövizler eşliğinde Milan Kundera'nın 'Jack ve Efendisi' isimli oyunundan bölümler okudu.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, bugün okulun 200 metre ilerisindeki kırsal alanda 'Hocama Dokunma' isimli eylem düzenledi. Ellerinde 'Yaşayacağız Vanya Dayı', 'Hocama Dokunma', 'Özgür Eğitim İstiyoruz', 'Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Yalnız Değildir', 'Özgür Sanat Özgür Tiyatro' ve 'Sanat Özgürlük Tarafından Emzirildikçe Büyür' yazılı dövizler taşıyan öğrencilere Bodrum'daki sivil toplum örgütlerinden gelenler de destek verdi. Yaklaşık 150 kişi öğrenciler ile birlikte oturma eylemi yaptı. Basın açıklamasını okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi Simge Ece Çağlar, hayatlarını bilgi ve deneyimin aktarılmasına adayan akademisyenlerin sadece barış istedikleri için uzaklaştırıldıklarını savunarak, şöyle dedi:"Suçlu varsayılan kişiler sadece tiyatro için sevgi, emek ve barış aşılayan akademisyenlerdir. Bilimin ve bilginin ışığında şekillenmiş nesiller yetiştiren bilim insanlarının özlük haklarına, tiyatro öğrencilerinin ihtiyacı vardır. Biz öğrenciler aydınlıktan güç alan kişileriz. Ankara DTCF Tiyatro'nun kuruldukları günden bugüne kadar sergiledikleri toplumsal ve üretken tavır bu bölümlerin yalnızca ve yalnızca sanat ortamına bir kazanım sağlama ve topluma bir ayna tutma görevini üstlendiklerini belirtmek isteriz. Bugün 7 hocası akademiden ihraç edilmiş, geleceği muğlak bir DTCF Tiyatro var. Atılan hocalarımızın bize öğrettiği bir şey varsa o da 'Tiyatro, direnmenin sahnedeki estetik adıdır'. 7 hocamız yanındayız, ihraçları kesinlikle kabul etmiyoruz. Sesimiz bir fısıltı kadar hızlı ve bir sel kadar güçlüdür."Basın açıklaması ardından öğrenciler yazar Milan Kundera'nın 'Jack ve Efendisi' isimli oyunundan bölümler okudu, oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren eylem ve basın açıklaması sonrası öğrenciler sessizce dağıldı.FOTOĞRAFLI