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Öğrenciler yazdıkları ‘Kadının İnsanlık Serüveni’ kitabını ücretsiz dağıttı

AVCILAR’daki Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yazdıkları ‘Kadının İnsanlık Serüveni’ başlıklı kitapları  ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle ücretsiz dağıttı. Okul Müdürü Metin Pado, meslek...

Öğrenciler yazdıkları ‘Kadının İnsanlık Serüveni’ kitabını ücretsiz dağıttı
AVCILAR’daki Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yazdıkları ‘Kadının İnsanlık Serüveni’ başlıklı kitapları  ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle ücretsiz dağıttı.
Okul Müdürü Metin Pado, meslek dersi öğretmenleri, Ramazan Karabıyık, Sonay Ateş ve Rukiye Gürbüz, kimya öğretmeni Nevin Güvendik ile birlikte öğrencileri kitap yazmaları konusunda teşvik etti. 8 kız öğrenci birlikte hareket ederek kitabı yazarken, 7 erkek öğrenci de yazılanları bilgisayar ortamına aktardı. .
Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, öğrencilerin örnek bir çalışması olan 205 sayfalı kitapta teorik ve pratik anlamda kadın ve hak kavramlarının modern dünyaya kadar nasıl anlaşıldığına bakıldığını söyledi. Öğrenciler, yazdıkları kitaptan 500'ünü  Sultanahmet Camii’nde, 500'ünü de Avcılar’da Marmara Caddesi’nde yoldan geçenlere ücretsiz dağıttı. Bazı kişiler bu kitabı öğrencilerin yazdığını öğrenince şaşırırken, kitabı da imzalamalarını istediler. Kitap, internette 25 TL’den satışa çıkarıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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