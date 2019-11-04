Öğrenciler, yaşlıların saç ve cilt bakımını yaptı

KAYSERİ'de Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, huzurevini ziyaret ederek, yaşlıların saç ve cilt bakımını yaptı.

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 20 öğrenci, 'vefa' değerine dikkat çekmek için Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret etti. Okulun Saç ve Güzellik Bölümünde eğitim gören öğrenciler, burada yaşlıların saç ve cilt bakımını yaptı. Ardından huzurevinin en eski konuklarına temsili olarak doğum günü kutlaması yapılarak, pastaları kesildi. Öğrenciler daha sonra müzik eşliğinde yaşlılarla birlikte eğlendi.

Okul Müdürü Fatma Hökelek, "'Sevgi paylaştıkça çoğalır' ilkesinden hareketle hayatımızın bir parçası olan, geçmişten günümüze köprü vazifesi gören ve deneyimlerinden istifade etmemiz gereken saygıdeğer büyüklerimizi ziyaret ettik. Gençlerimiz, yaşlılarımız ile zaman geçirmenin, fikirlerini paylaşmanın, onlara yardım etmenin keyfini ve mutluluğunu yaşadılar. Çocukların vefa değerine sahip olarak yetişmeleri amacıyla yapılan bu ziyaretin amacı ayrıca onlara sosyal sorumluluk bilinci kazandırmaktır" dedi.

Proje sorumlu öğrencisi Ayşenur Çalışkan ise, yaşlılarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Projemiz ile yaşlıların gözünden yaşlılık sürecini incelemek, yaşlılıkta yaşanan başlıca sorunları araştırıp, ortaya koymak amacıyla böyle bir proje düzenledik. Onlarla birlikte vakit geçirmek bizler için unutulmaz anlardı. Eğitim-öğretim mutlak surette okul duvarları dışına da çıkarılmalı, biz öğrenciler, toplumun başta dezavantajlı grupları olan; engelliler, evsizler, göçmenler ve yaşlılara dönük değer eğitimi içeren projeler yapmaya teşvik edilmeli, onlarla daha fazla zaman geçirmeliyiz" diye konuştu.

