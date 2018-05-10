Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
AKP ile MHP ortak miting yapacak
İbrahim Kalın: Tamam değil devam...
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle ithalat yeniden başladı
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle...
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...

Öğrenciler, Van Gölü ile buluştu

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin 'Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor' projesi kapsamında, farkı okullardan gelen öğrenciler mavi tura çıkarak Akdamar Adası'nı gezdi. Van Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçelerde bulunan dar gelirli ve...

Öğrenciler, Van Gölü ile buluştu
VAN Büyükşehir Belediyesi'nin 'Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor' projesi kapsamında, farkı okullardan gelen öğrenciler mavi tura çıkarak Akdamar Adası'nı gezdi.
Van Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçelerde bulunan dar gelirli ve daha önce hiç tekneye binemeyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri için renkli ve eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor' projesi kapsamında öğrenciler mavi tura çıktı.
Sabah saatlerinde okullarından alınan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait araçlarla Edremit ilçesinde bulunan marinaya getirildi. Burada öğretmenleri nezaretinde deniz otobüslerine binen öğrenciler, 1 saatlik tekne yolculuğunun ardından tarihi Akdamar Adası'na ulaştı. Burada tarihi kiliseyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekilen öğrenciler  gönüllerince eğlendi. Hafta sonuna kadar devam edecek etkinlikle yaklaşık bin 500 öğrencinin mavi tura çıkarılması hedefleniyor.
İlk kez tekneye bindiğini ve Akdamar Adası'nı gördüğünü söyleyen Mevlana Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Zerda Atuk, "Buraya sınıf olarak geldik. Sayın valimize böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Ben ilk kez adayı gördüm. Benim gibi birçok arkadaşım da ilk kez adaya gelip tekneye bindi. Burası çok güzel. Gezimiz çok eğlenceli geçti" dedi.
Yapılan etkinliğin öğrencilerin gelişimi acısından çok değerli olduğunu belirten Şehit Kemal Ortaokulu Müdürü İrfan Öztürkçü, "Gezimizin amacı, öğrencilerin Van’ın tarihi dokusunu, tarihi eserlerini tanımasıdır. Öğrenciler için de çok yararlı oldu. Birçok öğrencimiz ilk kez adaya geldi, tekneye bindi. Ben bu etkinliği düzenleyen Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ise özellikle kırsal alandaki gençleri Van Gölü ile buluşturduklarını söyledi. Tamer, "Projemiz sayesinde Pazartesi günü başladığımız turlarımız, yarına kadar devam edecek. Bu kapsamda belki daha önce hiç Van Gölü’nde seyahat etmemiş ve Akdamar Adası’na gitmemiş bin 500 öğrencimizi Van Gölümüz ile buluşturduk. İnşallah bu alandaki çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314