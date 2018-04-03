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Öğrenciler valinin makam aracındaki Türk bayrağını öptü

AFYONKARAHİSAR’da ilkokul öğrencileri,  kendilerini ziyarete gelen valinin makam aracındaki Türk bayrağını öptü. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Durumdan haberdar olan Vali Mustafa Tutulmaz, 1’i Suriyeli 3 öğrenciyi makamında...

Öğrenciler valinin makam aracındaki Türk bayrağını öptü
AFYONKARAHİSAR’da ilkokul öğrencileri,  kendilerini ziyarete gelen valinin makam aracındaki Türk bayrağını öptü. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Durumdan haberdar olan Vali Mustafa Tutulmaz, 1’i Suriyeli 3 öğrenciyi makamında ağırlayıp ödüllendirdi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz 20 Mart’ta merkeze bağlı Erenler Mahallesi’ndeki Erenler İlkokulu’na ziyarette bulundu. Özel Kalem Müdürü Sezai Pala ve Valilik basın çalışanlarının eşlik ettiği Vali Tutulmaz'ın makam aracı okulun girişine park edildi.
Okuldan çıkan öğrenciler karşılarında makam aracını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Elindeki topla dışarı çıkan 3’üncü sınıf öğrencisi Aynur Çetin ise makam aracının sağ ön tarafındaki otofors direğinde asılı Türk bayrağını öptü. Sonrasında 1’inci sınıf öğrencileri Abdurrahman Çavlan ile İranlı Amirroham Rasoolı da sırayla bayrağı defalarca öptü.
Öğrencilerin bayrağı öpmeleri okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
VALİ ÖDÜLLENDİRDİ
Çocukların davranışını öğrenen Vali Mustafa Tutulmaz, okul müdürü ve 3 öğrenciyi makamında ağırladı. Öğrencileri tebrik eden Vali Tutulmaz, öğrencilere Türk bayrağı, ülke sevgisi ve kitap okuma konusunda nasihatlerde bulunarak, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

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