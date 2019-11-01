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Öğrenciler tepki gösterdi Burdur'da halk otobüsleri ucuzladı

BURDUR'da, üniversite öğrencilerinin, otobüs fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek, sosyal medyada yaptığı çağrı, yanıt buldu. 2,25 TL olan öğrenci taşıma ücreti, 1,95 TL'ye indirildi. Mehmet Akif Ersoy Ünivesitesi (MAKÜ) öğrencileri,...

GENEL 01.11.2019, 13:23
Öğrenciler tepki gösterdi Burdur'da halk otobüsleri ucuzladı
BURDUR'da, üniversite öğrencilerinin, otobüs fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek, sosyal medyada yaptığı çağrı, yanıt buldu. 2,25 TL olan öğrenci taşıma ücreti, 1,95 TL'ye indirildi.
Mehmet Akif Ersoy Ünivesitesi (MAKÜ) öğrencileri, geçen hafta sosyal medya üzerinden, '#yetersizbakiyeBurdur' hashtag'ıyla yaptıkları paylaşımlarda, halk otobüslerinin öğrenci taşıma ücreriinin yüksekliğinden şikayet etti. Diğer kentlerdeki öğrenci taşıma ücretlerini de sosyal medyadan duyuran öğrenciler, indirim istedi.
Öğrencilerin çağrısı üzerine Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, indirim kararı aldıklarını duyurdu. 2 Kasım Cumartesi gününden itibaren öğrenci ücretinin 2,25 TL'den 1,95 TL'ye düşürüleceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar neticesinde öğrencilerimizin taşıma ücretleri konusundaki şikâyetlerini değerlendirdik. Güncel maliyetlerimizi kontrol ettiğimizde bugün akaryakıt fiyatlarındaki artış başta olmak üzere, birçok maliyetimiz artmış olmasına rağmen Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'le 28 Ekim'de toplantı yaptık. Belediye Başkanımız bizden indirim talep etti. Üyelerimiz bu fiyatların maliyetleri kurtarmayacağını ifade etmiş olsalar da 29 Ekim 2019 günü Valimiz Sayın Hasan Şıldak başkanlığında, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve MAKÜ yönetimi ile toplantı gerçekleştirdik. Sayın Valimiz Hasan Şıldak başta olmak üzere, katılımcılar bizden destek istedi. Tekrar üyelerimiz ile görüşerek, öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerine katkı vermek üzere üniversite öğrencilerinin taşıma ücretlerinde fiyat değişikliği kararı aldık. 2 Kasım Cumartesi'den itibaren öğrenci taşıma ücretlerini 1.95 TL olarak güncelliyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Hepsine başarılar diliyoruz."

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