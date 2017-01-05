Öğrenciler sokak kedileri için ev yaptı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir ilk okulun 4'üncü sınıf öğrencileri öğretmenlerinin 'Yaşatmak Daha Güzeldir' projesi kapsamında sokak kedilerinin barınmaları için 25 adet kedi evi yaptı.

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kışla Yaşardoğu İlkokulu'nun 4-E sınıfı öğretmeni Hümeyra Atay, 'Yaşatmak daha güzeldir' projesi hazırladı. bu proje kapsamında 25 öğrenci sokak kedileri için kendi imkanlarıyla kedi evi yaptı. Kedi evleri okulun bahçesindeki yeşil alana yerleştirildi. Kedi evlerinin daha sonra öğrencilerin yaşadıkları bölgelerdeki uygun alanlara yerleştirileceği ve soğuk kış günlerinde kedi evlerinde kalan kedilerin çocuklar tarafından besleneceği belirtildi.

Özellikle soğuk kış döneminde sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğini söyleyen öğretmen Hümeyra Atay, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Samsun Maarife Hareketi' kapsamında öğrencilerimizle bir proje gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisini kazandırmak. Kediler için soğuk kış günlerinde barınabilecekleri küçük yuvalar yaptık. Öğrencilerimiz evlerinde anne ve babaları ile birlikte bu evleri hazırladılar. 25 öğrencimin 25'i de kedi evi yaptı. Projemizin adı gibi yaşatmak daha güzeldir. Sokak hayvanları için soğuk kış döneminde yaşamak çok zor" dedi.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Eyüp Kuzey Çakır, sokak kedilerini korumak için kedi evleri yaptıklarını söyleyerek "Evlerin kenarlarına mamalar da koyuyoruz. Sokak kedileri üşemesin istiyoruz. Böyle bir projeye katıldığımız için arkadaşlarımla ve kendimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

10 yaşındaki Ergi Gül Balcı, kedileri çok sevdikleri için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek "Kedi evlerini yapmak için hepimiz çok uğraştık. Bizim için çok değerli bir proje oldu. Ben bazı kedilerden korkuyorum ama çok şirinler. Kedi evleri çok önemli. Kediler bu evlere girdiklerinde hem mamaları yiyecekler hem de üşümeyecekler, aç kalmayacaklar" diye konuştu.



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