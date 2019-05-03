Öğrenciler sahilde kitaba daldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın meşhur Konyaaltı Sahili’nde kitap okuma etkinliği düzenlendi. 15 bin öğrenci ve 15 bin veli, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Sahile gidiyorum, kitaba dalıyorum’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında kitap okudu. İlçedeki bütün okullardan öğrencilerin ve velilerin katıldığı etkinlikte 1 saat boyunca kitap okunurken, bir grup ise 'OKU' kelimesini oluşturacak şekilde dizilerek kitap okudu.

KONYAALTI EĞİTİMDE ÖN PLANDA

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Plajı'nın dünyaca ünlü olduğunu belirterek, ilçenin sadece plajıyla değil eğitimdeki kalitesiyle de ön plana çıktığını belirtti ve "İlçemiz Antalya genelinde eğitimde birinci sırada, Türkiye'de de üst sıralarda. Bunun arkasındaki altyapı, öğrenci, veli ve öğretmenlerinin eğitime verdiği destekten geliyor. Bu organizasyon ilk defa yapılmasına rağmen büyük ilgi gördü. Bundan sonra devamını getireceğiz. Konyaaltı'nın sadece eğlence ile değil, eğitimle de anılmasını istiyoruz" dedi.

DENİZE KİTAP GETİRİLMESİ TEKLİFİ

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) verilerine göre Türkiye’nin kitap okuma oranında dünyada 86'ncı sırada olduğunu, TÜİK'e göre ise Türkiye'de kitabın ihtiyaç listesinin 235'inci sırasında yer aldığını söyledi. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bu etkinliği düzenlediğini belirten Hoplar, sahile giderken, havlu, mayo dışında, çantaya kitap da koyma alışkanlığını geliştirmek istediklerini kaydetti.

AMAÇ KİTABA TEŞVİK

Hoplar, "Burada dikkat çekmemiz gereken detay ülkemizde okuma bilincini geliştirmektir. Biz Konyaaltı ilçesi öğrenci ve velileri olarak 30 bin kişinin katılımı ile ülkemizde ve tüm dünyada okumanın önemini vurgulamak için bugün sahilde okuma etkinliğindeydik. Antalya Türkiye'nin önemli bir turizm kenti. Gerçekleştirdiğimiz projemizi Konyaaltı Sahili'nde yapmamızın amacı ise çocuklar ve velilerimiz kitap okurken vatandaşlarımıza az da olsa bir duyarlılık kazandırabilmek, teşvik etmek" diye konuştu.

SENEYE REKOR DENEMESİ OLACAK

Yakup Hoplar, ilçelerinde 48 farklı ülkeden 2 binin üzerinde yabancı öğrenci olduğunu dile getirdi ve seneye 'Guinness Rekorlar'ı için çalışma yapacaklarını anlattı. Hoplar, bütün Antalya'nın katılımıyla bu rekoru kırabileceklerini vurguladı.

AİLESİYLE GELDİ

Etkinliğe oğlu ve eşiyle katılan Levent Güngör, dijitalleşen çağda kitap okumanın giderek azaldığını, bu etkinliğin kitap okumanın önemini ortaya çıkarabileceğini belirtti. Güngör, "Kitapların kokusu ve tadı unutulmaya başlandı. Bu etkinlikle kitabı çocuklarla bütünleştirmek çok güzel oldu" dedi.

MİNİK DEMİR'İN HEYECANI

Öğrenci Demir Güngör de bu etkinlik için çok heyecanlandığını ve yanında mayosunu da getirdiğini belirtti. Demir Güngör, kitap okuduktan sonra denize gireceğini kaydetti ve "Sabah heyecandan erkenden uyandım. Babamı uyandırıp sahile geldik. Deniz kıyısında kitap okumak çok keyifli" dedi.

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