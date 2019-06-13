Öğrenciler resimlerini caddede sergiledi

AVCILAR'daki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi öğrencilerinin ders yılı içerisinde yaptığı 150 yağlıboya tablo araç trafiğine kapalı caddede sergilendi.

Lisedeki resim öğretmenleri Özen Ermutlu ve Özlen Kış, öğrencilerin ders yılı içerisinde yaptıkları resimlerden 150'sini seçerek, sergilenmesine karar verdi. Öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel resimlerin daha fazla kişi tarafından görülebilmesi gerektiğini düşünen Ermutlu ile Kış, okul yönetiminin de onayı ile araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin bir bölümünü sergi alanına dönüştürdü. Yoldan geçenlerin durup ilgiyle incelediği resimlerin yanında duran öğrenciler de çalışmaları hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Resim öğretmeni Özen Ermutlu, "Öğrencilerimizin yaptığı güzel çalışmanın daha fazla kişi tarafından görülebilmesi için bu yola başvurduk. İki gün boyunca sergilenen resimler yoldan geçen binlerce kişinin ilgisini çekti" dedi.



(FOTOĞRAFLI)