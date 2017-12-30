Öğrenciler ormanda ağaçlara kuş yemlikleri astı

AMASYA'da Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, kuşları beslemek için ormana gidip ağaç dallarına içi yem dolu kaplar astı.

Amasya Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 'Kim demiş unutmuşum, benim sevgili kuşum' projesi kapsamında, Yağmurköy mevkiinde bulunan kent ormanındaki ağaçlara kuş yemlikleri astı. Okul Müdürü Hasan Ilıcak, havaların soğuması ile birlikte doğadaki hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkat çekmek amacıyla öğretmen ve 400 öğrenci ile birlikte sınıflarında hazırladıkları kuş yemliklerini ve kuş evlerini götürerek doğaya bıraktıklarını söyledi. Ilıcak, "Kim demiş unutmuşum, benim sevgili kuşum' sloganıyla, öğrenci ve veli katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, merhamet, yardımseverlik ve empati değerlerinin söz diliyle değil davranış diliyle öğretilmesi yani yaşanması hedeflendi. Etkinliğe katılan ve kuş yemliklerini ağaçlara asan öğrencilerimizin mutlulukları gözlerinden okunuyordu" diye konuştu.



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