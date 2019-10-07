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Öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılandı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrenciler, kırmızı halı, şeker ve kolonya ile karşılandı. Uygulama, hatada bir gün yapılmaya devam edilecek. Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin...
GENEL 07.10.2019, 13:14
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrenciler, kırmızı halı, şeker ve kolonya ile karşılandı. Uygulama, hatada bir gün yapılmaya devam edilecek.
Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerin kendilerini farklı ve değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulama ile öğrenciler, haftanın bir günü Müdür Kaden tarafından kırmızı halıyla karşılanacak. Öğrenciler, şeker ve kolonya ikramının ardından sınıflara geçecek.
İlk kez bugün öğrencilerini kırmızı halıda karşılayan Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, "Öğrencilerde bir heyecan oluşmasını ve kendilerini değerli hissetmelerini istedik. Uygulamamıza bugün başladık. Bunu haftanın bir günü çocuklara sürpriz şeklinde yapacağız. Bir öğrencinin gerçekten mutlu olması başarısına etki edecektir" dedi.
Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerin kendilerini farklı ve değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulama ile öğrenciler, haftanın bir günü Müdür Kaden tarafından kırmızı halıyla karşılanacak. Öğrenciler, şeker ve kolonya ikramının ardından sınıflara geçecek.
İlk kez bugün öğrencilerini kırmızı halıda karşılayan Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, "Öğrencilerde bir heyecan oluşmasını ve kendilerini değerli hissetmelerini istedik. Uygulamamıza bugün başladık. Bunu haftanın bir günü çocuklara sürpriz şeklinde yapacağız. Bir öğrencinin gerçekten mutlu olması başarısına etki edecektir" dedi.
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