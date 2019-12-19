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Öğrenciler kuşlar için yemlik yapıp, okulun penceresine koydu

VAN'da Akköprü İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden kuşlara yemlik yaptı. Kış aylarında kuşların aç kalmaması ve öğrencilere de hayvan sevgisinin kazandırılması için başlatılan etkinlikte, plastik...

GENEL 19.12.2019, 11:49
VAN'da Akköprü İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden kuşlara yemlik yaptı. Kış aylarında kuşların aç kalmaması ve öğrencilere de hayvan sevgisinin kazandırılması için başlatılan etkinlikte, plastik bidonları boyayıp içlerine kuşlar için yem bırakan öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri okullarının penceresine astı.

Tuşba ilçesinde bulunan ve yaklaşık 3 yıldır geri dönüşüm kutularından elde ettikleri gelirle, okul çevresine fidan alıp diken, Eco-Schools (Çevreci Okul) projesi kapsamında da 'yeşil bayrak' alan, aynı zamanda hiç çöpün çıkmadığı çevreci bir okul olan Akköprü İlkokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri, yine güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Geri dönüşüm malzemelerini yeniden değerlendirmek hem de kış aylarında kuşlarında yiyecek bulabilmeleri için okulun öğretmen ve öğrencileri çalışma başlattı. Öğrencileriyle birlikte plastik bidonları değişik renklere boyayıp içine kuş yemleri bırakan öğretmenler, hazırladıkları bidonları da sınıfların camlarına astı.

ÇOCUKLAR MUTLU OLUYOR

Projeyi hazırlayan okul öğretmeni Yeliz Sevin, çevreci bir okul olduklarını ve öğretmenlerinden öğrencisine bu konuda çok duyarlı olduklarını söyledi. Sevin, "Daha önce Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir projeleri vardı. Bu proje kapsamında Türkiye birinciliği aldık. Biz o projeyi orada sonlandırmadık ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde farklı bir şekilde yapılan etkinliği biz de okulumuzda öğrencilerimizle birlikte uygulamaya koyduk. Geri dönüşüm malzemelerini öğrencilerimizle birlikte boyayıp, kesip içlerine kuşlar için yemler bıraktık. Ve bu hazırladığımız kuş yemliklerini de okulumuzun camlarına astık. Kuşların gelmesiyle birlikte çocuklar çok mutlu oluyor" dedi.

'ÇEVREYİ KORUYOR CANLILRI YAŞATIYORUZ'

Çocuklara doğayı sevdirmek ve merhamet duygusunu kazandırmak için böyle bir etkinliği başlattıklarını belirten Öğretmen Sevin, "Sadece okul içinde değil okul dışında da bunları yapmalarını sağlamak istiyoruz. Kedi, köpek, kuş hangi hayvan olursa olsun, canlı oldukları için bir şeylere ihtiyaçları olduklarını bilsinler istiyoruz. Biz yaptığımız etkinliklerle hem öğrencileri ama aynı zamanda aileleri de işin içine katıyoruz. Her zamanki sloganımız da tabi ki 'hem çevreyi koruyoruz hem de canlıları yaşatıyoruz’ " diye konuştu.

FARKINDALIK OLSUN DİYE

Okul öğretmenlerinden İsmail Kaya ise çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmış etkinliklerden biri olduğunu söyledi. Van'ın, kışın uzun geçtiği yerler arasında bulunduğunu belirten Kaya, "Kar yağdığı zaman kuşlar besin bulmakta zorluk çekiyor. Bu etkinlikte öğrenciler şunu fark etti ki bu dünyada biz yalnız değiliz. Tabi ki onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Kuşlar yeni yeni gelmeye başladı ve kış boyu burada onları beslemeye devam edeceğiz" dedi.

KUŞLAR AÇ KALMASIN

Okulda yapılan bu etkinlik öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Okulun ikinci sınıf öğrencileri yaptıkları bu kuş yemlikleri ile kuşların açlıktan ölmeyeceğini söylerken, okulun üçüncü sınıf öğrencisi Mustafa Şeker, “Biz burada kuşlar aç kalmasın diye, onlara yardım edelim onlarla arkadaş olalım diye bidonları alıp, onları boyayıp içine yem bıraktık. Böyle bir etkinliği bütün sınıflar yapmalı" dedi.

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