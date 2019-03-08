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Öğrenciler kuşlar için damacanadan yuva ve yemlik yaptı

BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki İMKB Atatürk Ortaokulu öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kuşlarımız soğuktan ölmesin' projesi başlattı. Öğrenciler, 5 litrelik plastik su damacanaları ve mukavva kartonla...

Öğrenciler kuşlar için damacanadan yuva ve yemlik yaptı
BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki İMKB Atatürk Ortaokulu öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kuşlarımız soğuktan ölmesin' projesi başlattı. Öğrenciler, 5 litrelik plastik su damacanaları ve mukavva kartonla yapıp, çeşitli renklere boyadıkları yuva ve yemlikleri ağaçlara astı.
İMKB Atatürk Ortaokulu öğrencileri, hayvan sevgisinde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kuşlarımız soğuktan ölmesin' projesi başlattı. Öğrenciler, kuşların soğuk havadan etkilenmemesi için 5 litrelik su damacanaları ile karton mukavvadan yuva ve yemlikler yaptı. Çeşitli renklere boyanan yuva ve yemlikler,  okul bahçesindeki ağaçlara asıldı.
İMKB Atatürk Ortaokulu Müdürü Bilal Kaçar, eğitimle birlikte sosyal ve kültürel etkinlerini de önemsediklerini söyledi. Kaçar, "Kuşlarımız soğuktan ölmezsin projeyi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Mehmet Ortakaya başkanlığında öğrencilerimizle birlikte kuş yuvalarını yaptık. Kuşlarımız açlıktan ölmesin, ortamları sıcak olsun diye bu projeyi hayata geçirdik. Bunu daha genişletmek, bütün ağaçlarımıza daha dayanıklı evler yapıp yemlerini de iyi bir şekilde vermek istiyoruz. İnşallah bu hep böyle devam edecek. Bu gibi projelerde yurdumuzun her tarafındaki insanların bunu örnek almalarını bu hayvanlarımızı korumalarımız gerekiyor" dedi.
Öğrenciler ise hayvanların soğuk havalardan korunması için bu gibi projelerin artması gerektiğini ifade etti.

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