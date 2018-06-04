Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

Öğrenciler, kumsalda çöp topladı

SAMSUN, () - SAMSUN'da, ilkokul öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kumsalda çöp topladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Dünya Çevre Günü dolayısıyla Atakum ilçesindeki sahilde etkinlik düzenlendi....

Öğrenciler, kumsalda çöp topladı

SAMSUN, () - SAMSUN'da, ilkokul öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kumsalda çöp topladı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Dünya Çevre Günü dolayısıyla Atakum ilçesindeki sahilde etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atakum Belediyesi tarafından da desteklenen çalışma kapsamında, Seyfi Demirsoy ile Milli Eğitim Vakfı ilkokullarından gelen 50 öğrenci, sahilde çevre temizliği yaptı. Öğrenciler, kumsalda bulunan çöpleri toplayıp, poşetlere koydu. Öğrencilere etkinlik kapsamında tişört ve şapka verildi.

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325