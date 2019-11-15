Öğrenciler, kampüsteki kuş evlerine yem bıraktı

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde öğrenciler, yaklaşan kış öncesi, kuşların soğuk ve açlıktan ölmemesi için geçen yıl kampüsteki ağaçlara astıkları kuş evlerini bakım ve onarımdan geçirdi, içerilerine yem bıraktı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören 'Güçlü İyilik Platformu' üyeleri, genel koordinatör ve aynı zamanda Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ravzanur Eker öncülüğünde geçen yıl 25 kuş evi yaptı, kampüs içerisindeki ağaçlara astı. Haftada bir gün kuş evlerini ziyaret eden öğrenciler, içerilerine yem bıraktı. Yaklaşan kış öncesi öğrenciler, kuş evlerinin bakım ve onarımını yaptı, yem bıraktı.

Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü kentte, kuşlara sıcak bir yuva vermenin mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yasin Şerif Ergün, şunları söyledi:

"Güçlü İyilik Platformu olarak 2017 yılında sokak kedileri için 50 tane kedi evi yapmıştık. Bunları şehrin ve kampüsün farklı noktalarına bıraktık. Aynı ekip, 2018 yılında üniversitenin atölyelerinde 25 kuş evi yaptı. 100 kişilik ekipten bir kısmı kuş evlerini boyadı, bir kısmı süsledi, bir kişi de kuş evlerini asacağımız ağaçların lokasyonlarını belirledi. Kuş evlerini üniversite yerleşkesindeki ağaçlara astık. Bu ağaçları sık sık gezip yiyecek bıraktık. Araya yaz tatili girince bir süre ayrı kaldık. Yaklaşan kışla birlikte ağaçlara astığımız kuş evlerini tek tek inceledik. Hasarlı olanları tadilatın geçirmek üzere götürdük. Diğerlerine de yine yem bıraktık."

İnsanlar gibi sokak hayvanlarının da evleri olması gerektiğine inandığını söyleyen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dilara Kurban ise "Kışın Erzurum'da hava koşulları çok zor. Zor durumda onların yardımına koşmayı Güçlü İyilik ailesi olarak kendimize bir vazife sayıyoruz. Bizim diğer öğrenci arkadaşlarımızdan isteğimiz, onların da bu yuvalara ve çevresine yem bırakmaları" diye konuştu.



