Öğrenciler içtikleri okul sütü kutularından köpek kulübesi yaptı

VAN Akköprü İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri süt kutularından köpek kulübesi yaptı. Yaptıkları ilk kulübe ise bir sokak köpeğine barınak oldu.

Van Akköprü İlkokulu Sınıf Öğretmeni Yeliz Sevin öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla farklı bir projeye imza attı. Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan 'Okul Sütü Projesi' kapsamında dağıtılan sütler içildikten sonra boş kutuları biriktirildi ve bir köpek kulübesi yapıldı. 1100 süt kutusundan yapılan kulübe, yaralı halde bulunan sonradan tedavi ettirilerek iyileşen sokak köpeğine yuva oldu.

Yaptıkları bu projeyle öğrencilerin doğa ve hayvan sevgisinin artığını söyleyen 3-B sınıfı öğretmeni Yeliz Sevin, "Havaların soğumasıyla birlikte dışarıdaki hayvanlar soğukta kalıyordu. Bizde bunlar için ne yapabiliriz diyerek böyle bir adım attık. Öğrenciler okulda dağıtılan sütlerin kutularını biriktirerek köpek kulübesi yaptı. Yaptığımız ilk kulübede daha önce sokakta yaşayan ve yaralanan bir sokak köpeğine yuva oldu. Öğrenciler de böyle bir uygulama yaptıkları için çok mutlu oldular" dedi.

Akköprü İlkokulu'nun 'Eco Schols' programı çerçevesinde birçok geri dönüşüm programı yaptığını belirten Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan " Okulumuz geri dönüşüme büyük önem veren bir okuldur. Ben buradan öğretmen ve öğrencilerimizi yaptıkları bu duyarlı proje için tebrik ediyorum. Umarım bu gibi projeler farkındalık yaratır. Bunun dışında yine okulumuzda kağıt, plastik ve pil gibi birçok ürün de yeniden kullanılmak üzere geri dönüşüm noktalarına gönderiliyor" dedi.



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