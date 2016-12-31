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Öğrenciler için durağa soba kurdu

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi Tokça Mahallesi'nde Muhtar Emin Öztürk, öğrencilerin beklediği durağa soğukta üşümemeleri için soba kurdu. Sabah erkenden durağa gelip, sobaya odun atıp yakan Muhtar Öztürk, öğrencilerin, servisi beklerken...

Öğrenciler için durağa soba kurdu
DENİZLİ'nin Çivril İlçesi Tokça Mahallesi'nde Muhtar Emin Öztürk, öğrencilerin beklediği durağa soğukta üşümemeleri için soba kurdu. Sabah erkenden durağa gelip, sobaya odun atıp yakan Muhtar Öztürk, öğrencilerin, servisi beklerken ısınmalarını sağlıyor.
Çivril'de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları, eksi 8 dereceye kadar düştü. Bu durumdan en çok etkilenen ise gün aydınlanmadan okullara gitmek için yola çıkan öğrenciler oldu. Tokça Mahallesi'nde aynı durumda olan öğrenciler, mahalle içindeki durağa giderek okullarına gidebilmek için servisi bekliyor. Öğrencilerin soğukta beklerken üşüdüklerini fark eden Tokça Mahallesi Muhtarı Emin Öztürk, durağa soba kurdu. Muhtar Öztürk, her sabah öğrenciler gelmeden durağa gidip, sobaya odun atıp yakıyor. Öğrenciler durağa geldiklerinde servisi beklerken, soğukta üşümeden soba başında ısınıyor. Muhtar Öztürk, durağın etrafını da brandayla kapattı.
Öğrencilerin her sabah erken saatlerde durağa geldiklerini ve üşüdüklerini belirten Öztürk, "Mahallemiz rakım olarak Çivril'den yüksek ve iklimi sert. Çocuklar sabah erken durakta servisi beklerken çok üşüyorlardı. Durağın etrafını kapatıp, soba kurdum. Öğrenciler durağa gelmeden ben gidiyorum ve sobayı yakıyorum. Çocuklar gelince servisleri gelene kadar ısınıyorlar. Durak çok sıcak olmasa da en azından sabahın ayazını kesiyor ve sıcak bir ortam sağlıyor" dedi.

FOTOĞRAF

 

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