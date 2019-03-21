Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik...
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...
Petrol fiyatları yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...

Öğrenciler, Gölköy Baraj çevresini temizledi

BOLU'da, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Valıkları Koruma (TEMA) Vakfı'nın öncülüğünde öğrenciler, Gölköy Baraj Gölü mesire alanına atılan çöpleri topladı. TEMA Vakfı Bolu İl Temsilciliği öncülüğünde...

Öğrenciler, Gölköy Baraj çevresini temizledi
BOLU'da, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Valıkları Koruma (TEMA) Vakfı'nın öncülüğünde öğrenciler, Gölköy Baraj Gölü mesire alanına atılan çöpleri topladı.
TEMA Vakfı Bolu İl Temsilciliği öncülüğünde Gölköy Baraj Gölü mesire alanına atılan çöpler toplandı. Kentteki okullarda eğitim gören ilkokul ve ortaokuldan yaklaşık 300 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde göl etrafındaki çöpleri topladı. Etkinlik hakkında bilgi veren Tema Vakfı Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel, "Amacımız öğrencilere, halkımıza daha temiz bir dünyayı oluşturmanın bizim elimizde olduğunu göstermek. Bunun için uğraşıyoruz. Çocuklar eğer yere atılanın ne zahmetlerle toplandığını görürse ve nasıl bir kirliliğe sebep olduğunu görürse onu temizlemek için elinden geleni yapacaktır. Çöpleri yere atmayacaktır. Dünya bizim temiz tutalım diyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328