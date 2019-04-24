Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Öğrenciler ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesini başlattı

YALOVA, () - Uğur Okulları Yalova Kampüsü öğrencileri ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesi ile Alime Paşa Özel Eğitim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Sorumluluk, empati kurabilme, nezaket, farklılıklara saygı, eşitlik, paylaşım,...

Öğrenciler ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesini başlattı

YALOVA, () - Uğur Okulları Yalova Kampüsü öğrencileri ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesi ile Alime Paşa Özel Eğitim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Sorumluluk, empati kurabilme, nezaket, farklılıklara saygı, eşitlik, paylaşım, birlikte üretim gibi değerlerin geliştirilmesini hedefleyen proje sayesinde, engelli ve engelsiz bireylerin toplumsal hayata birlikte katılmasının önemine dikkat çekildi.

Yaklaşık 150 öğrenci birlikte kurabiye yapımı, takı tasarımı, fidan dikimi,  duvar boyama, yüz boyama, resim, afiş hazırlama, grup oyunları gibi çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Projede yer alan Uğur Okulları Yalova Kampüsü öğrencisi Bengisu Ağyar; ‘‘Birlikte resim yaptığım arkadaşımdan, farklı düşünmeyi öğrendim. Birlikte bir kuşu alıştığımız renklerin dışında, hayallerimize göre boyadık. Bana ‘neden olmasın ki’ demeyi öğretti ve onunla paylaştığımız zamandan çok mutlu oldum’’ ifadelerini kullandı.

Yalova Kampüsü öğrencisi Mehmet Tevfik Çelik ise ‘’Atölyede tanıştığım arkadaşımızla beraber onun istediği boncuklarla kolye yaptık. Herkes çok mutluydu, tüm çocuklar gülüyordu. Normalde hiçbir yerde utangaçlığımı bozamazken oradaki arkadaşlarımız kalbime dokundu ve kendimde o rahatlığı bulup oyun oynamaya gittim, iyi ki onları tanımışım” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328