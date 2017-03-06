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Öğrenciler, fakülteye izlerini bıraktı

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) Sanat Parkı'ndaki çalışmalara katılan Dekan Prof.Dr. Engin Berber, öğrenci ve öğretim üyeleri, parktaki masaları, İspanyol heykel sanatının...

Öğrenciler, fakülteye izlerini bıraktı
İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) Sanat Parkı'ndaki çalışmalara katılan Dekan Prof.Dr. Engin Berber, öğrenci ve öğretim üyeleri, parktaki masaları, İspanyol heykel sanatının önemli isimlerinden Gaudi'nin izlerini taşıyan mozaikle süsledi. Prof.Dr. Berber, "Öğrenciler çalışmalara katılmak istedi, onları kırmadık. Her biri grup çalışmasıyla masalara izlerini bıraktı" diye konuştu.
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) dekanlığına yaklaşık 7 ay önce atanan ve 10 yıllık müzecilik geçmişini okulun her köşesine yansıtan Prof.Dr. Engin Berber, fakülte bünyesindeki Sanat Parkı'nın düzenlenmesi çalışmalarına katılmak isteyen öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi. Çalışmaları etkinliğe dönüştüren Prof.Dr. Berber, bir yandan ders çıkışı çalışmalara katılan öğrenci ve öğretim üyeleriyle sohbet etti, diğer taraftan da yorulanlara ikramda bulundu. Çalışmalara katılanlar, İspanyol heykel sanatının önemli isimlerinden Gaudi'nin izlerini taşıyan mozaikle parktaki masaları donattı. Öğrenciler eserleri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha önce yönetimle dekanlık binası dışında kalan fakülte binalarını estetik kaygı güderek elden geçirdiklerini söyleyen Prof.Dr. Berber, şöyle dedi:
"Fakültemizin birçok alanına çok güzel dokunuşlar yaptık. Fakültemizdeki çalışmalarımız sürüyor. Bazı çalışmalara öğrenci arkadaşlarımız da katılmak istiyor. Fakültenin ana binasındaki Atatürk Köşesi'ni Türkiye'nin en iyi heykeltıraşlarından Ekin Erman daha önce öğrencilerle yaptı. Öğrencilerimizin yoğun ders programları arasında, kültür sanat anlamında da kendilerini donatabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Öğrencilerimizin uğrak yerlerinden biri olan ve Sanat Parkı adını verdiğimiz alanda kendi izlerinin olmasını istediler. Biz de güzel bir etkinlikle keyifli bir çalışma yaptık. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra fakülteyi ziyarete geldiğinde, kendi oluşturdukları alanlarda anıları canlanacak."

FOTOĞRAFLI

  

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