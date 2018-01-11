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Öğrenciler davet etti, rektör kestane yemeye gitti

BARTIN Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Faruk Çelik, Twitter hesabından kestane pişirirken çektiği fotoğrafı yayınlayarak, "Bütlere (Bütünleme) kaldık, yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral...

Öğrenciler davet etti, rektör kestane yemeye gitti
BARTIN Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Faruk Çelik, Twitter hesabından kestane pişirirken çektiği fotoğrafı yayınlayarak, "Bütlere (Bütünleme) kaldık, yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu" diyerek Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Uzun'u davet etti. Rektör Prof.Dr. Uzun sınavların ardından öğrencileri ziyaret ederek, çay içip kestane yedi.
Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Faruk Çelik, Twitter hesabından ev arkadaşları ile birlikte sobanın üzerinde kestane pişirirken çektiği fotoğrafı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Uzun'u da etiketleyerek, "Bütlere kaldık, yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu" diyerek mesaj attı. Rektör Prof.Dr. Uzun, "Moral bozmaya gerek yok. Şimdi daha çok çalışıp notlarınızı yükseltin. Bütünleme sınavlarınız bittiğinde çayınızı içmeye, sınav notlarınızı görmeye ziyaretinize geleceğim" yanıtını verdi. Rektör Prof.Dr. Orhan Uzun daha sonra öğrencilerin evine giderek, sohbet edip kestane yedi.
Rektör Uzun, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz bütünleme sınavlarına kalmışlar. Ben de sınavlarda başarılı olurlarsa geleceğime dair söz verdim. Onlar da başarılı oldular. Bu onların başarısında, ders çalışmalarında, daha ileri noktalara gelmelerinde bir motivasyon aracı olduysa bundan da çok büyük mutluluk duyarım."
Faruk Çelik ise, sınavlara hazırlandıkları sırada sobanın üzerinde kestane pişirirken rektörü davet etmeyi düşündüklerini belirterek, "Rektör hocamız bütünleme sınavları bittiğinde geleceğini söyledi ve geldi. Evimize misafir oldu. Çok mutlu olduk ve şaşırdık. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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