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Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nda işaret diliyle İstiklal Marşı okudu

Başakşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda...

GENEL 30.10.2019, 09:34
Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nda işaret diliyle İstiklal Marşı okudu
Başakşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.Bahçeşehir Süleyman Demirel İlkokulu 3 A sınıfı öğrencilerinin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı yoğun ilgi gördü. 

Cumhuriyet’in ilanının 96. yıldönümü kapsamında kutlamalar yapan Başakşehirliler, bando gösterilerinin ardından fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Hizmet Binası önünde buluşan vatandaşlar kortej halinde Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’ne yürüdü.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün, bu coğrafyada yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum” dedi.

Cumhuriyet’in 96. Yıldönümü sebebiyle 28 Ekim’de Bahçeşehir Tören Alanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Bahçeşehir Tören Alanı’nda gerçekleştirilen 29 Ekim programına ise, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

“CUMHURİYET İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”

Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki kutlama programına katılan kalabalığa hitap eden Başkan Yasin Kartoğlu, “İstiklal Harbi'nin zafere ulaşmasında ve yeni devletin kuruluşunda görev üstlenen tüm kahramanları saygıyla yad ediyorum. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugün, bu coğrafyada yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI OKUDU

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bahçeşehir Süleyman Demirel İlkokulu 3 A sınıfı öğrencileri işaret diliyle İstiklal Marşı okudu. Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu Yemen Türküsü, Fikrimin İnce Gülü, Çanakkale Türküsü gibi parçaları seslendirdi. Konser, 10. Yıl Marşı’nın hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde söylenmesiyle sona erdi.

Başakşehir’de ilçe çapında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara katılan ve derece alan öğrencilere ödül verildi. Başakşehir ilçesindeki lise öğrencileri halk oyunları ve jimnastik gösterilerini sergiledi. Kutlama programı geçit töreni ile sona erdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan video paylaştı. Videoda Başakşehir Müzik Akademisi öğrencilerinin bir AVM’de icra ettikleri “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısı yer aldı.

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