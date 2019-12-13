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Öğrenciler çim hokeyi sopalarını kendileri yaptı

ANKARA'da 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nun çim hokeyi takımına öğrenciler büyük ilgi gösterince eldeki malzemeler yetmedi. Hokey oynama azmi engel tanımayan öğrenciler, baston, oklava, sırt kaşıyıcı, askılık gibi malzemelerden kendi...

GENEL 13.12.2019, 13:14
ANKARA'da 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nun çim hokeyi takımına öğrenciler büyük ilgi gösterince eldeki malzemeler yetmedi. Hokey oynama azmi engel tanımayan öğrenciler, baston, oklava, sırt kaşıyıcı, askılık gibi malzemelerden kendi hokey sopalarını (stick) yaptı.

Yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni Çağın Altuğ'un liderliğinde çim hokeyi takımı kuruldu. Takıma girmek için 150'ye yakın öğrenci başvuru yaptı. Ellerinde sadece Hokey Federasyonu tarafından verilen 15 stick ve 15 top olan öğrenciler, sorunu çözmek için çare aramaya başladı. Hokey sopasının pahalı olması ve masrafların okul bütçesinden karşılanamaması nedeniyle kendi sopalarını yapmaya karar veren öğrenciler yaratıcılıklarını konuşturdu. Evde buldukları baston, oklava, sırt kaşıyıcı, askılık gibi malzemeleri kullanarak kendi hokey sopalarını tasarlayan öğrenciler, böylece hem okulda antrenmanlara katılabilirken hem de evde kendilerini geliştirmek için çalışma yapabiliyor.

'ÖNÜMÜZDE HEDEFİMİZ VAR'

Ü​Çağın Altuğ, hokey sporunda henüz yolun başında olduklarını, ilk adımda öğrencilere hokeyi sevdirmeyi, spor kültürü oluşturmayı ve bunu akademik başarıyla birleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’ın destekleri, milli sporcuların katkıları, okul, aile, veli işbirliğiyle ilk adımı attıklarını belirten Altuğ, "Önümüzde bir hedefimiz var. Okul sporlarında okulumuzu ve ilçemizi hokey branşında temsil etmek istiyoruz. Önümüzde yalnız bir engel var. Kaleci ekipmanı ve malzeme sıkıntımız var. Bunu da çözersek sanırım her öğrencimizin ayrı ayrı yüreğine dokunmuş olacağız. Belki bu vesileyle de katkısı dokunacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLER SOPA SIRASINA GİRİYOR'

Malzeme eksikliği nedeniyle antrenmanlarda öğrencilerin sıraya girerek beklediğini anlatan Altuğ, "Evde çalışmak isteyen öğrenciler oluyor, veremiyoruz malzemeyi haliyle; ama çocuklar malzemelerin ne kadar kıymetli olduğunun farkında, o yüzden artık yaratıcılıkları devreye girdi, kendileri malzeme üretmeye başladı. Bana video atmaya başladılar, 'hocam biz evde stick yaptık, çalışmaya başladık' diye. Ben ilk başta inanmadım. Bir baktım oklavadan, sırt kaşıma aparatından stick yapıp, evde tabakları koyup antrenman yapan öğrencilerimiz oldu. Bir yandan mutlu olurken üstümüzdeki sorumluluk da fazlasıyla arttı" diye konuştu.

'ANNEMİN OKLAVASINDAN HOKEY SOPASI YAPTIM'

7'nci sınıf öğrnecisi Alp Karakuş, baston ve karton kullanarak yaptıkları hokey sopasını anlatarak "Çağrı arkadaşımız bunu evde antrenman yapmak için tasarlamış, okulda sadece 1 saat kadar oynayabiliyor; ama evde istediği kadar oynasın diye bunu yapmış" dedi. Sırt kaşıma aparatını hokey sopasına dönüştüren 6’ncı sınıf öğrencisi Tolgahan Demir ise, "Bu sırtımızı kaşımak için kullanılan bir araç, evde çalışmak için böyle bir şey tasarladım stick alamadığımız için. Ben de bunlarla çalışıyorum evde" diye konuştu.  Metehan Cesur ise "Annemin oklavasıyla hokey sopası yaptım" dedi.

 

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