Öğrenciler 'Çanakkale Kahramanları' için söyledi

Buse ÖZEL / İSTANBUL, () KADIKÖY Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla bir araya geldi ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Yaşları 14 ile 19 arasında değişen 26 öğrencinin görev aldığı projede 14 öğrenci türküyü seslendirirken 12 öğrenci de orkestrayı oluşturdu.



GÖRÜNTÜLER KADIKÖY, MODA, HOLLANDA GİBİ YERLERDE ÇEKİLDİ

Lise kapsamında Müzik Teknolojileri Kulübü kuran öğrenciler 2 hafta hazırlandıktan sonra kendi çabalarıyla türküyü kaydederek klip çekti. Klip, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin yanı sıra Eminönü Vapuru, Süreyya Operası, Kadıköy Rıhtım, Galata Kulesi, Anadolu Hisarı, Haydarpaşa Garı, Moda Sahili ve Hollanda'da çekildi.

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