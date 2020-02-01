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Öğrenciler, Barış Manço'yu doğum gününde şarkılarıyla andı
GENEL 01.02.2020, 16:07
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Büyükkızılcık Şehit Bayram Kocabaş Ortaokulu öğrencileri, 21 yıl önce yaşamını yitiren Anadolu Rock müziğinin öncülerinden Barış Manço'yu, doğum gününde düzenlediği etkinlikle andı. Etkinlikte bir öğrenci Barış Manço gibi giyinip onun sevilen şarkılarını seslendirdi.
Oku bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükkızılcık Şehit Bayram Kocabaş Ortaokulu Müdürü Kazım Demirci, Barış Manço'nun gerek şarkıları, gerekse de kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu ve hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Etkinliği Manço'yu anmak adına düzenlediklerini belirten Demirci, öğrencilerine de teşekkür etti.
Konuşmanın ardından sahneyi öğrenciler aldı. Barış Manço gibi giyinen bir öğrenci, 'Hal hal', 'Sarı çizmeli Mehmet Ağa', 'Nane limon kabuğu' gibi sevilen şarkılarını, onu taklit ederek söyledi. Öğrencilerin bu performansı etkinliğe katılan diğer arkadaşlarından büyük alkış aldı.
Oku bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükkızılcık Şehit Bayram Kocabaş Ortaokulu Müdürü Kazım Demirci, Barış Manço'nun gerek şarkıları, gerekse de kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu ve hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Etkinliği Manço'yu anmak adına düzenlediklerini belirten Demirci, öğrencilerine de teşekkür etti.
Konuşmanın ardından sahneyi öğrenciler aldı. Barış Manço gibi giyinen bir öğrenci, 'Hal hal', 'Sarı çizmeli Mehmet Ağa', 'Nane limon kabuğu' gibi sevilen şarkılarını, onu taklit ederek söyledi. Öğrencilerin bu performansı etkinliğe katılan diğer arkadaşlarından büyük alkış aldı.
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